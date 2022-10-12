Нидерландский мотогонщик Стиман умер после аварии на соревнованиях в возрасте 22 лет

ТАСС, 12 октября. Нидерландский мотогонщик Виктор Стиман скончался после попадания в аварию на этапе чемпионата FIM Supersport 300. Об этом в среду сообщает пресс-служба соревнований.

Стиман попал в аварию с участием нескольких гонщиков, после чего гонка была остановлена. 22-летний спортсмен был на вертолете доставлен в больницу, где умер от полученных травм.