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11:21 (мск), источник: ТАСС

Нидерландский мотогонщик Стиман умер после аварии на соревнованиях в возрасте 22 лет

Спортсмен попал в аварию 8 октября.

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Источник: Социальные сети MTM Kawasaki

ТАСС, 12 октября. Нидерландский мотогонщик Виктор Стиман скончался после попадания в аварию на этапе чемпионата FIM Supersport 300. Об этом в среду сообщает пресс-служба соревнований.

Гонка проходила 8 октября в португальском городе Портиман.

Стиман попал в аварию с участием нескольких гонщиков, после чего гонка была остановлена. 22-летний спортсмен был на вертолете доставлен в больницу, где умер от полученных травм.

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