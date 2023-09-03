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20:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Звездному гонщику переехали ногу на Гран-при Каталонии MotoGP

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Итальянскому мотогонщику команды Ducati Франческо Баньяе переехали ногу во время гонки Гран-при Каталонии MotoGP.

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Во время загрузки произошла ошибка.

На выходе из второго поворота лидер зачета упал с мотоцикла посреди трассы, после чего южноафриканский гонщик Брэд Биндер из KTM переехал итальянцу ногу. Гонка была остановлена — Баньяе оказали первую помощь и доставили в больницу.

Ранее в результате завала гонку не смогли продолжить Энеа Бастианини, вместе с которым с трассы вылетели Йоан Зарко, Фабио Ди Джаннантонио и Марко Беццекки. Врач-директор медицинской службы MotoGP Анхель Чарте рассказал о состоянии гонщиков.

«Пекко (Баньяя) в порядке. Мы сделали рентген и обнаружили небольшую травму, о которой мы не знаем, текущая она или старая. Нам нужно срочно сделать компьютерную томографию, которая будет проведена в госпитале Каталонии. Шейный, грудной и брюшной отделы в порядке. Он был в сознании. У Бастианини перелом лодыжки левой ноги и перелом пястной кости левой руки. Перелом лодыжки может потребовать хирургического вмешательства», — сказал в эфире DAZN Чарте, слова которого приводит motorsport.com.

Баньяя лидирует в общем зачете с 260 очками. Он является чемпионом MotoGP 2022 года.

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