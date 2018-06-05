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5 июня, источник: Р-Спорт

НОК Китая, Японии, КНДР и Южной Кореи 27 июня проведут встречу в Лозанне

ПЕКИН, 5 июн — РИА Новости. Национальные олимпийские комитеты КНДР, Японии, Китая и Южной Кореи 27 июня проведут встречу в Лозанне для обсуждения участия спортсменов КНДР в предстоящих Олимпийских играх, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томах Бах.

«В настоящее время мы работаем над специальной программой, чтобы позволить северокорейским атлетам подготовиться к предстоящим играм и пройти квалификацию. Мы уже приняли практические шаги в этом направлении. Чтобы продвигать дальше эту программу, мы пригласили национальные олимпийские комитеты КНДР, Южной Кореи, Китая и Японии провести встречу 27 июня в Лозанне в нашей штаб-квартире для обсуждения дальнейшего прогресса», — сообщил на пресс-конференции во вторник Бах.

Он также отметил, что МОК пригласил на встречу восемь игроков в настольный теннис — по два от каждой страны. Бах выразил абсолютную уверенность в том, что все партнеры вовлечены в эту программу, и все смогут увидеть участие северокорейских атлетов в предстоящих играх.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио, а зимние Игры-2022 — в Пекине.

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