Оргкомитет ОИ-2018 в Пхенчхане получил по итогам Игр многомиллионный профицит

«Реформы олимпийской «Повестки-2020» действительно достигли цели. Можно увидеть ощутимые результаты этих реформ. И наиболее очевидный результат — заявление POCOG, что оргкомитет остался в многомиллионном долларовом профиците, даже с учетом того, что не получил полной выгоды от реформ «Повестки-2020», — сказал Бах, которого цитирует официальный сайт МОК.

«Президент POCOG Ли Хи Бом ясно дал понять, что это стало возможным только благодаря реформам “Повестки-2020” и тесному сотрудничеству с МОК. Это олимпийская повестка в действии, и это будет направлять нас в нужную сторону в будущем при организации Игр. Мы доказали, что перевернули страницу в том, что касается организации Игр», — добавил Бах.