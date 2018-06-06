РУСАДА расторгло договор с Мордовией о совместной борьбе с допингом

«В адрес главы региона было направлено письмо, в котором перечислялись нарушения со стороны зарегистрированных на территории субъекта лиц, была указана информация о том, что действие меморандума заканчивается 28 мая 2018 года и обозначена готовность со стороны РУСАДА поддержать конструктивный диалог с руководством республики для повышения эффективности антидопинговой политики, — говорится в сообщении. — К письму был приложен проект соглашения о сотрудничестве с качественно новыми обязательственными пунктами. В указанные сроки со стороны руководства Мордовии не последовало встречных действий, которые бы могли свидетельствовать о готовности приступить к выстраиванию более эффективной антидопинговой политики в регионе, с большим сожалением РУСАДА вынуждено констатировать, что такая позиция не может стать основой конструктивного взаимодействия в сфере противодействия допингу».