Якутский праздник Ысыах вновь отпразднуют в московском музее-усадьбе «Коломенское»

«Праздник пройдет 10 июня, и на него приглашаются все желающие», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что традиции отмечать Ысыах в Москве уже 11 лет. Ее основа была заложена в 2007 году, когда в честь 375-летия вхождения Якутии в состав Российского государства в Коломенском была установлена коновязь Сэргэ — символ якутского гостеприимства и свидетельство многолетней дружбы и единства народов России.

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Как ожидается, в этом году гостей якутского Нового года ждет благословение шаманов, звуки варгана, хоровод, состязания силачей в национальных видах спорта и, конечно же, конкурсы и игры. «Участие в национальном празднике — это прекрасный шанс познакомиться с уникальной культурой народа саха во всех ее проявлениях», — уверен собеседник агентства.

В связи с проведением в России ЧМ-2018, в программу праздника впервые включили футбольную тему для детей и подростков. Мастер-класс для них даст Сергей Юран — экс-футболист сборной России, чемпион страны, главный тренер красногорской команды «Зоркий». Он же выступит на церемонии открытия праздника, даст старт спортивным состязаниям, а также устроит для юных спортсменов автограф-сессию. «Наш праздник предваряет начало большого футбольного события в России, и мы рассчитываем, что праздник футбола принесет много позитивных эмоций», — отметил постпред Якутии Юрий Куприянов.