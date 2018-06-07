Якутский праздник Ысыах вновь отпразднуют в московском музее-усадьбе «Коломенское»
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Национальный якутский праздник Ысыах, знаменующий встречу нового года по народному календарю саха, вновь отпразднуют в московском
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Национальный якутский праздник Ысыах, знаменующий встречу нового года по народному календарю саха, вновь отпразднуют в московском
«Праздник пройдет 10 июня, и на него приглашаются все желающие», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что традиции отмечать Ысыах в Москве уже 11 лет. Ее основа была заложена в 2007 году, когда в честь 375-летия вхождения Якутии в состав Российского государства в Коломенском была установлена коновязь Сэргэ — символ якутского гостеприимства и свидетельство многолетней дружбы и единства народов России.
Как ожидается, в этом году гостей якутского Нового года ждет благословение шаманов, звуки варгана, хоровод, состязания силачей в национальных видах спорта и, конечно же, конкурсы и игры. «Участие в национальном празднике — это прекрасный шанс познакомиться с уникальной культурой народа саха во всех ее проявлениях», — уверен собеседник агентства.
В связи с проведением в России ЧМ-2018, в программу праздника впервые включили футбольную тему для детей и подростков.
Отдельно в представительстве Якутии выделили