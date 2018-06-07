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7 июня, источник: ТАСС

Мордовия готова подписать новое соглашение с РУСАДА после окончания футбольного ЧМ-2018

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Мордовии рассчитывают подписать с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) новое соглашение о сотрудничестве сразу после окончания чемпионата мира по футболу. Как сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, в четверг в агентство пришло соответствующее письмо за подписью главы региона Владимира Волкова.

Российское антидопинговое агентство в среду опубликовало информацию на своем официальном сайте о том, что оно расторгло меморандум о сотрудничестве с Мордовией в области противодействия допингу в спорте из-за несоответствия современным требованиям и в связи с регулярными нарушениями антидопинговых правил людьми, проживающими в этом регионе. В мае текущего года генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сообщил ТАСС, что организация инициировала расторжение договора. В адрес главы региона руководство Российского антидопингового агентства направило письмо, в котором перечислялись нарушения со стороны зарегистрированных на территории субъекта лиц, была указана информация о том, что действие меморандума заканчивается 28 мая 2018 года, и обозначена готовность со стороны РУСАДА поддержать конструктивный диалог с руководством республики для повышения эффективности антидопинговой политики.

К письму был приложен проект соглашения о сотрудничестве с качественно новыми обязательственными пунктами. В указанные сроки со стороны руководства Мордовии не последовало встречных действий.

«Сегодня в РУСАДА пришло официальное письмо, подписанное главой Мордовии Владимиром Волковым, — сообщила Пахноцкая. — В нем говорится, что власти региона готовы подписать новое соглашение о сотрудничестве, соответствующее требованиям действующего законодательства РФ и интересам обеих сторон, после окончания чемпионата мира по футболу».

Чемпионат мира — 2018 начнется 14 июня и завершится 15 июля. В столице Мордовии Саранске пройдут четыре матча группового турнира: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня) и Панама — Тунис (28 июня).

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