Автор фильмов о допинге в РФ награжден орденом в Германии
Журналист Хайо Зеппельт, являющийся автором нескольких фильмов о допинге в российском спорте, награжден орденом «За заслуги перед ФРГ», сообщает Deutsche Welle.
Журналист Хайо Зеппельт, являющийся автором нескольких фильмов о допинге в российском спорте, награжден орденом «За заслуги перед ФРГ», сообщает Deutsche Welle.
— Где государство становится
Немецкий телеканал ARD с 2014 года выпустил ряд документальных фильмов, в которых утверждается о систематическом использовании допинга в российском спорте. Фильм Зеппельта о допинге в российской легкой атлетике лег в основу расследований комиссии ВАДА, которые в конечном счете привели к отстранению российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2016 в