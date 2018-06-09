Александр Жуков: Участие российских спортсменов в Олимпиаде-2020 в Токио остается под вопросом

Источник: Reuters

— Нашей первостепенной задачей всегда являлось развитие в стране олимпийского движения, и за восемь лет действительно удалось многого достичь. Так, мы провели замечательную Олимпиаду в Сочи, которая останется в памяти всех болельщиков.

Читайте также Александр Жуков: Продолжу сотрудничать с Поздняковым и новым Исполкомом ОКР

Разумеется, были и сложные моменты, связанные с допинговым скандалом, недопуском наших атлетов к играм в Рио-де-Жанейро, временным отстранением ОКР. Однако со всеми этими проблемами комитет справился, несмотря на колоссальное давление не только на российский спорт, но и на МОК. К сожалению, политика по-прежнему оказывает слишком большое влияние на все сферы жизни, включая спорт.

К сожалению, у нас достаточно много неприятелей, которые пытаются форсировать данную ситуацию, предъявляя различные невыполнимые условия. Кроме того, открытыми остаются вопросы подготовки и участия россиян в крупнейших соревнованиях, включая юношеские Олимпийские игры и Олимпиаду в Токио. В связи с этим на главу комитета возложена огромная ответственность, с которой, я уверен, он справится, — цитирует Жукова RT на русском.