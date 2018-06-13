Более 50 стран подали заявки на участие в зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске

В ближайшее время дирекция проведет презентации Универсиады для дипломатических представительств тех стран, которые еще не приняли решение об участие в Играх. Рекордной Универсиадой по количеству участвовавших стран является зимняя Универсиада 2017 года, которая прошла в Алма-Ате (57 стран).

В октябре 2018 года в Красноярске пройдет встреча глав делегаций федераций студенческого спорта от стран, которые зарегистрировали заявки на участие в Универсиаде.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России (в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани).