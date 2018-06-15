WADA: Рекомендации по письму спортивных властей РФ будут представлены на исполкоме

«Ситуация вокруг соответствия РУСАДА была обсуждена в четверг на заседании комитета по соответствию в Монреале. Дело в том, что рекомендации комитета представляются и рассматриваются на исполкоме WADA. Содержание рекомендаций до заседания исполкома мы сообщить не можем», — говорится в ответе WADA на запрос РИА Новости относительно письма от спортивных властей России.

Исполком WADA состоится 20 сентября. В мае президент WADA Крейг Риди по итогам совета учредителей организации сообщил, что комитет по соответствию WADA получил письмо от российских спортивных властей, которое может стать прорывом в процессе восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как заявлял министр спорта РФ Павел Колобков, российская сторона в письме в WADA приняла решения Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года об отстранении ОКР и о выступлении «чистых» российских спортсменов на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». Министр также подчеркнул, что в России никогда не было государственной поддержки допинга.

РУСАДА в 2015 году было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. По итогам заседания исполкома WADA 16 мая в Монреале было объявлено, что РУСАДА остается не соответствующим кодексу и не будет восстановлено в правах, пока российская сторона не выполнит два оставшихся критерия дорожной карты. Одним из них является признание выводов доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о «государственной системе поддержки допинга» в России.