Французский баскетболист Тони Паркер стал первым послом Олимпиады-2024 в Париже

Оргкомитет Олимпиады «Париж-2024» представил Паркера в качестве посла в понедельник во время визита членов Международного олимпийского комитета (МОК). Представление прошло в Париже у подножья Эйфелевой башни. Зона ответственности Паркера как посла — образование молодежи.

«Это честь для меня, — заявил 36-летний Паркер. — Когда глава оргкомитета “Париж-2024” Тони Эстанге обратился ко мне с предложением стать послом, да еще заниматься образованием, то мне показалось это логичным шагом. Он знает, что я делаю в Лионе в баскетбольных клубах (Паркер является президентом мужского и женского баскетбольных клубов АСВЕЛ). Мы все еще находимся в процессе обсуждения с Эстанге, например, что мы будем делать во время моего пребывания в США, я хочу играть еще два года».

Паркер был одним из тех, кто поддерживал заявку Парижа на проведение Игр-2024. «Он знает, как общаться с молодежью, — прокомментировал Эстанге решение сделать Паркера послом. — Он обладает особенной харизмой. Он умеет очаровать молодежь, что очень хорошо для нас».

Паркер является четырехкратным чемпионом НБА (2003, 2005, 2007, 2014). Он был признан самым ценным игроком финала НБА в 2007 году и шесть раз выбирался на Матч всех звезд (2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014). Четыре раза он выбирался в символические пятерки по итогам сезона в НБА (три раза — во вторую, один — в третью). Он провел 17 сезонов в «Сан-Антонио», набирая в среднем 15,8 очка, 5,7 передачи.