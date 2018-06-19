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01:37 (мск), источник: Чемпионат.com

В Канаде ВАДА получило иммунитет от гражданской юрисдикции

Национальным собранием Квебека принят законопроект, согласно которому Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получает иммунитет от гражданской юрисдикции в отношении решений агентства, сообщается в официальном пресс-релизе ВАДА.

Принятый законопроект поможет защитить ВАДА от третьих лиц, которые пытаются повлиять на решения агентства или запугать его в выполнении его миссии. Это решение будет юридически защищать ВАДА в его миссии по организации совместного движения за спорт, свободный от допинга, во всем мире.

В последние годы ВАДА проводит сложные и часто громкие расследования, также в агентстве работает активная программа осведомителей (Speak Up!). При этом агентству необходимо было решать ряд дорогостоящих и трудоемких юридических проблем. Попытки сорвать расследования по гражданским делам влияют на способность ВАДА вести борьбу с допингом в спорте и защищать права чистых спортсменов.

Отмечается, что целью законопроекта не является освобождение ВАДА и его сотрудников от уголовного преследования. Также законопроект не ставит под угрозу право на обжалования решений ВАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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