В Канаде ВАДА получило иммунитет от гражданской юрисдикции

Принятый законопроект поможет защитить ВАДА от третьих лиц, которые пытаются повлиять на решения агентства или запугать его в выполнении его миссии. Это решение будет юридически защищать ВАДА в его миссии по организации совместного движения за спорт, свободный от допинга, во всем мире.

В последние годы ВАДА проводит сложные и часто громкие расследования, также в агентстве работает активная программа осведомителей (Speak Up!). При этом агентству необходимо было решать ряд дорогостоящих и трудоемких юридических проблем. Попытки сорвать расследования по гражданским делам влияют на способность ВАДА вести борьбу с допингом в спорте и защищать права чистых спортсменов.