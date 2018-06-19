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16:30 (мск), источник: Чемпионат.com

В Хабаровске откроются представительства ОКР и антидопингового агентства

В Хабаровске начнут функционировать представительства Олимпийского комитета России (ОКР) и антидопингового агентства.

Открытие представительств связано с проведением Олимпийских игр в Токио и Сеуле (2020 и 2022 годы).

«Есть идея провести в Хабаровске международный форум “Россия — спортивная держава”, а также посодействовать в открытии дальневосточного отделения антидопингового центра и представительства Олимпийского комитета», — цитирует председателя Общественного совета Хабаровска Сергея Голицына пресс-служба администрации города.

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