Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фоторепортажи
12Сборная Англии обыграла Тунис в Волгограде
21Счастливая тренировка сборной России
17:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Мэр Парижа: С помощью Олимпийских игр 2024 года мы должны показать наши ценности

Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года Анна Идальго заявила, что соревнования в столице Франции должны превратиться в Игры «особых ценностей».

Источник: Reuters

«Сейчас Европа сталкивается с серьёзными вызовами. Но мы хотим направить чёткое послание о европейском проекте. Это наша обязанность. Мы должны показать, что готовы к проведению великолепных Олимпийских игр, показать ценности Европы.

Мы должны показать, что Игры станут катализатором перемен. Также эта Олимпиада должна стать Играми возможностей для людей с ограниченными возможностями, — цитирует Идальго Inside the Games.

 «Они все сосут и сосут!»: игроков и болельщиков ЧМ атаковали насекомые
«Где прекрасные Ольги с Волги?»: швейцарец назвал наших девушек страшными!
Ничья сойдет: какой результат нужен России с Египтом
Маркес не сможет получить приз игрока матча ЧМ из-за санкций США
Почему сборная Египта — это не только Салах
«Россию надо уважать и бояться». Взгляд египетского журналиста
Жадность и рационализм. Кто виноват, что «Вашингтон» без тренера
Бразильские СМИ раскритиковали Неймара за матч со Швейцарией
Колодин: Жду Игнашевича на следующем чемпионате мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь