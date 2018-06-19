Мэр Парижа: С помощью Олимпийских игр 2024 года мы должны показать наши ценности
Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года Анна Идальго заявила, что соревнования в столице Франции должны превратиться в Игры «особых ценностей».
Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года Анна Идальго заявила, что соревнования в столице Франции должны превратиться в Игры «особых ценностей».
«Сейчас Европа сталкивается с серьёзными вызовами. Но мы хотим направить чёткое послание о европейском проекте. Это наша обязанность. Мы должны показать, что готовы к проведению великолепных Олимпийских игр, показать ценности Европы.
Мы должны показать, что Игры станут катализатором перемен. Также эта Олимпиада должна стать Играми возможностей для людей с ограниченными возможностями, — цитирует Идальго Inside the Games.