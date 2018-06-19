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18:24 (мск), источник: ТАСС

Колобков в Москве провел встречу с министром спорта Бразилии

ТАСС, 19 июня. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков в Москве провел встречу со своим бразильским коллегой Леандро Крусом. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Встреча состоялась в здании Минспорта. На ней также присутствовали посол Бразилии в Российской Федерации Антонио Салгадо, заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, ответственные работники посольства Бразилии и Минспорта РФ.

Крус в беседе с Колобковым сообщил, что болельщики из Бразилии отмечают высокий уровень организации чемпионата мира по футболу. По его словам, игроки и тренерский штаб бразильской сборной полностью довольны условиями размещения команды. Бразильцы живут и тренируются в Центре спортивной подготовки «Юг-Спорт» в Сочи.

На встрече стороны обсудили российско-бразильское сотрудничество в области физической культуры и спорта. «Взаимодействие наших стран в рамках двухстороннего межправительственного меморандума о сотрудничестве в области методов управления и наследия Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу, подписанного в 2013 году, стало плодотворным. Опыт организации бразильской стороной чемпионата мира по футболу 2014 года мы также использовали при подготовке в нашей стране главного футбольного турнира», — приводит пресс-служба слова Колобкова.

Также в ходе беседы Колобков и Крус обменялись мнениями о развитии сотрудничества в области физической культуры и спорта в рамках БРИКС. Была достигнута договоренность о сотрудничестве по программам повышения мастерства военных спортсменов.

После встречи бразильская делегация посетила Государственный музей спорта. Бразильцы ознакомились с экспозицией, приуроченной к чемпионату мира в России.

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