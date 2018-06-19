Колобков в Москве провел встречу с министром спорта Бразилии
ТАСС, 19 июня. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков в Москве провел встречу со своим бразильским коллегой Леандро Крусом. Об этом сообщает
ТАСС, 19 июня. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков в Москве провел встречу со своим бразильским коллегой Леандро Крусом. Об этом сообщает
Встреча состоялась в здании Минспорта. На ней также присутствовали посол Бразилии в Российской Федерации Антонио Салгадо, заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, ответственные работники посольства Бразилии и Минспорта РФ.
Крус в беседе с Колобковым сообщил, что болельщики из Бразилии отмечают высокий уровень организации чемпионата мира по футболу. По его словам, игроки и тренерский штаб бразильской сборной полностью довольны условиями размещения команды. Бразильцы живут и тренируются в Центре спортивной подготовки «Юг-Спорт» в Сочи.
На встрече стороны обсудили
Также в ходе беседы Колобков и Крус обменялись мнениями о развитии сотрудничества в области физической культуры и спорта в рамках БРИКС. Была достигнута договоренность о сотрудничестве по программам повышения мастерства военных спортсменов.
После встречи бразильская делегация посетила Государственный музей спорта. Бразильцы ознакомились с экспозицией, приуроченной к чемпионату мира в России.