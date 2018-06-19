Теперь на ВАДА даже нельзя подать в суд

Источник: AFP 2018

Теперь пострадавшие спортсмены или организации не имеют права подать против ВАДА иск в гражданский суд.

Теперь ВАДА может творить что угодно, но протестовать против этого в суде невозможно.

— 15 июня Национальная ассамблея провинции Квебек, где находится штаб-квартира ВАДА, единогласно приняла законопроект, который дает ВАДА иммунитет от исков против этой организации в гражданские инстанции, — сообщается на официальном сайте ВАДА. — Этот закон защитит ВАДА от исков третьих сторон, пытающихся препятствовать агентству в выполнении его миссии.

Единственная инстанция, где решения ВАДА возможно обжаловать — это Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Но CAS будет рассматривать только иски, касающиеся непосредственно спортивной стороны дела. Например, он может отменить или сократить дисквалификацию, но уж точно не станет заниматься вопросами материальной компенсации. То есть вернуть несправедливо отобранное право выступать еще возможно, а вот утраченные деньги — уже нет.

РОССИЙСКИЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ НАПУГАЛИ ВАДА

— ВАДА постоянно сталкивается с исками на значительные суммы со стороны отдельных лиц и организаций, чью сомнительную деятельность мы вытащили на свет, — заявил генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли. — Мы не собираемся искать друзей среди тех, кто намеренно нарушает Всемирный антидопинговый кодекс. И теперь, получив дополнительную защиту от нового закона, мы не допустим, чтобы что-либо угрожало и отвлекало нас от нашей основной деятельности.

Интересно, что за «постоянные иски» на большие суммы денег имеет в виду Ниггли. До сих пор было известно лишь об одном обращении против ВАДА в Верховный суд Онтарио. Его подали трое российских велосипедистов — Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов, которые из-за упоминания в докладе Макларена пропустили Олимпийские игры-2016 в Рио. Сам профессор Ричард Макларен является соответчиком по этому делу.

Велосипедисты хотят получить от ВАДА и Макларена семь миллионов долларов на троих. Сюда входит компенсация морального вреда, упущенной выгоды от участия в соревнованиях, плюс штрафные санкции за умышленное правонарушение, допущенное против конкретных спортсменов. Иск был зарегистрирован почти год назад — 11 сентября 2017 года, но никаких действий по нему до сих пор не предпринято.

— Это будет крайне длительный процесс, — заявил «СЭ» спортивный юрист Артем Пацев. — Первое заседание по этому делу назначено только на 9 декабря. И то, оно будет касаться процессуальных вопросов, то есть возможности рассмотрения иска в целом в конкретной инстанции.

Казалось бы, теперь ВАДА легко может отмахнуться от этого дела справкой об иммунитете. Но все не так просто: иммунитет у ВАДА есть в провинции Квебек, а наши спортсмены подали иск в соседнюю провинцию Онтарио, по месту прописки Ричарда Макларена. Теоретически законы одной провинции не распространяются на другую.

Но вполне вероятно, в канадском праве есть некие лазейки, вроде соглашений между провинциями по отдельным вопросам. Ответ на вопрос, сработают ли они в данном случае, мы скорее всего узнаем только 9 декабря.

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ

Интересно, что иммунитет ВАДА от гражданских судов вообще не знает аналогов. Например, в России тоже существует депутатская неприкосновенность, которая не позволяет привлекать народных избранников к гражданской и уголовной ответственности. Но это отнюдь не означает, что депутатам позволено без ограничений грабить и убивать.

В случае явного правонарушения, Совет Федерации или Госдума в течение трех дней неприкосновенность отбирают, и парламентарий встает перед лицом следствия, как обычный гражданин. У ВАДА же иммунитет абсолютный, без всяких «если». Любые гражданские иски против этой организации будут отклонены, даже без рассмотрения третьей инстанции. Неважно, насколько доказана вина или о какой сумме идет речь. Против ВАДА судиться нельзя — и точка.

Мотивация ВАДА, которое наверняка боролось за принятие законопроекта в течение многих месяцев, очевидна. Гражданские иски — самое страшное, с чем вообще могут столкнуться спортивные организации. В гражданском праве другие принципы, другой стандарт доказывания. С большой долей вероятности, гражданский суд может не согласиться со спортивным и присудить такую компенсацию, что мало не покажется.

Вот, например, фантазия из ближайшего будущего. Допустим, будет доказано, что нынешний коррупционный скандал в международной федерации как-то связан с ВАДА. И ранее уличенные в допинге спортсмены продолжали выступать и выигрывать, а не были дисквалифицированы, потому что чиновники ВАДА имели в этом некий меркантильный интерес. А «чистый» спортсмен из-за этого сговора недополучил огромное количество титулов и призовых денег.

Гражданский иск в таких обстоятельствах имел бы хорошие шансы на успех. А ВАДА оказалось бы перед реальной угрозой сесть в долговую яму. Поэтому, очевидно, лучше подстраховаться заранее.

В таких условиях сложно, конечно, говорить о демократии. ВАДА может отобрать у спортсмена все: карьеру, деньги, будущее. Спортсмен же против ВАДА не может практически ничего. Но выбора у него, по сути, нет. Атлетам остается либо играть по предложенным правилам, либо менять профессию.