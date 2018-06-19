Теперь на ВАДА даже нельзя подать в суд
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило беспрецедентные полномочия, которые не имеют аналогов в мире.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило беспрецедентные полномочия, которые не имеют аналогов в мире.
Теперь пострадавшие спортсмены или организации не имеют права подать против ВАДА иск в гражданский суд.
Теперь ВАДА может творить что угодно, но протестовать против этого в суде невозможно.
— 15 июня Национальная ассамблея провинции Квебек, где находится
Единственная инстанция, где решения ВАДА возможно обжаловать — это Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Но CAS будет рассматривать только иски, касающиеся непосредственно спортивной стороны дела. Например, он может отменить или сократить дисквалификацию, но уж точно не станет заниматься вопросами материальной компенсации. То есть вернуть несправедливо отобранное право выступать еще возможно, а вот утраченные деньги — уже нет.
— ВАДА постоянно сталкивается с исками на значительные суммы со стороны отдельных лиц и организаций, чью сомнительную деятельность мы вытащили на свет, — заявил генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли. — Мы не собираемся искать друзей среди тех, кто намеренно нарушает Всемирный антидопинговый кодекс. И теперь, получив дополнительную защиту от нового закона, мы не допустим, чтобы
Интересно, что за «постоянные иски» на большие суммы денег имеет в виду Ниггли. До сих пор было известно лишь об одном обращении против ВАДА в Верховный суд Онтарио. Его подали трое российских велосипедистов — Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов, которые
Велосипедисты хотят получить от ВАДА и Макларена семь миллионов долларов на троих. Сюда входит компенсация морального вреда, упущенной выгоды от участия в соревнованиях, плюс штрафные санкции за умышленное правонарушение, допущенное против конкретных спортсменов. Иск был зарегистрирован почти год назад — 11 сентября 2017 года, но никаких действий по нему до сих пор не предпринято.
— Это будет крайне длительный процесс, — заявил «СЭ» спортивный юрист Артем Пацев. — Первое заседание по этому делу назначено только на 9 декабря. И то, оно будет касаться процессуальных вопросов, то есть возможности рассмотрения иска в целом в конкретной инстанции.
Но вполне вероятно, в канадском праве есть некие лазейки, вроде соглашений между провинциями по отдельным вопросам. Ответ на вопрос, сработают ли они в данном случае, мы скорее всего узнаем только 9 декабря.
Интересно, что иммунитет ВАДА от гражданских судов вообще не знает аналогов. Например, в России тоже существует депутатская неприкосновенность, которая не позволяет привлекать народных избранников к гражданской и уголовной ответственности. Но это отнюдь не означает, что депутатам позволено без ограничений грабить и убивать.
В случае явного правонарушения, Совет Федерации или Госдума в течение трех дней неприкосновенность отбирают, и парламентарий встает перед лицом следствия, как обычный гражданин. У ВАДА же иммунитет абсолютный, без всяких «если». Любые гражданские иски против этой организации будут отклонены, даже без рассмотрения третьей инстанции. Неважно, насколько доказана вина или о какой сумме идет речь. Против ВАДА судиться нельзя — и точка.
Вот, например, фантазия из ближайшего будущего. Допустим, будет доказано, что нынешний коррупционный скандал в международной федерации
Гражданский иск в таких обстоятельствах имел бы хорошие шансы на успех. А ВАДА оказалось бы перед реальной угрозой сесть в долговую яму. Поэтому, очевидно, лучше подстраховаться заранее.
В таких условиях сложно, конечно, говорить о демократии. ВАДА может отобрать у спортсмена все: карьеру, деньги, будущее. Спортсмен же против ВАДА не может практически ничего. Но выбора у него, по сути, нет. Атлетам остается либо играть по предложенным правилам, либо менять профессию.
НАТАЛЬЯ МАРЬЯНЧИК