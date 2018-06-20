FISU: Отставаний по подготовке Красноярска к Универсиаде-2019 нет

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. К студенческим играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.