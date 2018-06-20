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17:26 (мск), источник: ТАСС

FISU: Отставаний по подготовке Красноярска к Универсиаде-2019 нет

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Отставаний по подготовке Красноярска к Всемирной зимней универсиаде 2019 года нет. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

«Отставаний по срокам и графикам нет.

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Красноярск показывает пример хорошей интеграции федеральных и региональных органов власти, международных и национальных спортивных федераций. Я настроен позитивно", — сказал он.

По его словам, с 6 по 10 августа в Красноярске пройдет международный форум FISU, это мероприятие позволит протестировать готовность неспортивной инфраструктуры игр.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. К студенческим играм в Красноярске будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

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