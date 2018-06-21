В Испании задержаны шестеро профессиональных спортсменов в операции против допинга
МАДРИД, 21 июня. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала шестерых профессиональных атлетов в операции против допинга. Об этом сообщает агентство EFE.
МАДРИД, 21 июня. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала шестерых профессиональных атлетов в операции против допинга. Об этом сообщает агентство EFE.
По его информации, среди подозреваемых — спортсмен, который являлся чемпионом пиренейского королевства. Стражи порядка также изъяли различные медикаменты.
Имена спортсменов пока не разглашаются. Ожидается, что в ближайшее время будут представлены детали операции.