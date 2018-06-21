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12:15 (мск), источник: ТАСС

В Испании задержаны шестеро профессиональных спортсменов в операции против допинга

МАДРИД, 21 июня. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала шестерых профессиональных атлетов в операции против допинга. Об этом сообщает агентство EFE.

По его информации, среди подозреваемых — спортсмен, который являлся чемпионом пиренейского королевства. Стражи порядка также изъяли различные медикаменты.

Имена спортсменов пока не разглашаются. Ожидается, что в ближайшее время будут представлены детали операции.

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