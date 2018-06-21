В Испании задержаны шестеро профессиональных спортсменов в операции против допинга

По его информации, среди подозреваемых — спортсмен, который являлся чемпионом пиренейского королевства. Стражи порядка также изъяли различные медикаменты.

Имена спортсменов пока не разглашаются. Ожидается, что в ближайшее время будут представлены детали операции.