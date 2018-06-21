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20:28 (мск), источник: Р-Спорт

Путин пожелал успехов новому президенту Олимпийского комитета РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 21 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым подчеркнул, что ОКР должен активно работать со спортивными федерациями, общественностью и Международным олимпийским комитетом для того, чтобы в организации российского спорта были предприняты дальнейшие шаги.

Источник: РИА "Новости"

«Прежде всего, хочу вас поздравить с избранием на такую заметную и важную позицию в качестве президента Олимпийского комитета России, хочу пожелать вам успехов», — сказал Путин на встрече с Поздняковым.

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Президент РФ подчеркнул, что за последние годы в российском спорте сделано многое. «Вы добились ярких результатов и побед, о чем говорит и, во всяком случае, до сих пор то, как проводится чемпионат мира по футболу ФИФА, ну и прежние наши достижения тоже об этом говорят. Но и проблем много в российском спорте», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что знания и опыт Позднякова дадут возможность Олимпийскому комитету сделать следующие шаги в организации российского спорта.

«Для этого нужно активно работать с федерациями, с министерством спорта, с правительством, с общественными организациями, с общественностью в самом широком смысле этого слова, со средствами массовой информации, ну и, разумеется, с коллегами из зарубежных стран, в том числе и с Международным олимпийским комитетом», — сказал президент РФ.

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