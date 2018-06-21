Путин пожелал успехов новому президенту Олимпийского комитета РФ

Источник: РИА "Новости"

«Прежде всего, хочу вас поздравить с избранием на такую заметную и важную позицию в качестве президента Олимпийского комитета России, хочу пожелать вам успехов», — сказал Путин на встрече с Поздняковым.

Президент РФ подчеркнул, что за последние годы в российском спорте сделано многое. «Вы добились ярких результатов и побед, о чем говорит и, во всяком случае, до сих пор то, как проводится чемпионат мира по футболу ФИФА, ну и прежние наши достижения тоже об этом говорят. Но и проблем много в российском спорте», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что знания и опыт Позднякова дадут возможность Олимпийскому комитету сделать следующие шаги в организации российского спорта.