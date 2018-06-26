Министр спорта Польши выдвинул свою кандидатуру на пост главы WADA

Польский министр назвал нереалистичными требования, которые WADA предъявляет Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в качестве условий восстановления ее в организации, и выступает за выработку новых условий сотрудничества с РФ.

«WADA теряет свое единство, — заявил АФП Витольд Банька. — Я хочу навести мосты между правительствами и спортивным движением и найти компромисс». «Мы должны уважать друг друга и работать над тем, чтобы усилить нашу систему», — добавил он. Польский министр также заявил, что WADA должно достичь долгосрочного сотрудничества с Россией, и высказал мнение, что отношения этой организации с РФ зашли в тупик.

Витольд Банька подверг критике позицию WADA, которое в качестве условий восстановления РУСАДА требует согласия с выводами комиссии Ричарда Макларена о существовавшем в стране институциональном заговоре, направленном на сокрытие допинговых нарушений российскими спортсменами, и обеспечения российскими властями доступа к пробам московской лаборатории.

«Я не думаю, что эти условия являются реалистичными, но мы должны удостовериться, что российская антидопинговая система вновь заслуживает доверия, — заявил Витольд Банька. — Поэтому мы должны договориться о новых критериях, более эффективных, в большей степени поддающихся оценке и более объективных».