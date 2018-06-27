Путин в Кремле вручил Тарпищеву, Фетисову и Чагину государственные награды

«Для меня огромная честь, что получаю награду от величайшего человека современности, от нашего президента. И я уверен, что мы все, из разных сфер деятельности, несмотря на все катаклизмы, которые творятся вокруг нас и не нами созданы, мы всегда с нашим президентом обречены на успех», — цитирует Тарпищева «Бизнес Онлайн».