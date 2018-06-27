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15:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Путин в Кремле вручил Тарпищеву, Фетисову и Чагину государственные награды

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву орден «За заслуги перед Отечеством» III степени — за большой вклад в развитие социально-экономического, культурного, научно-производственного потенциала России и активную общественно-политическую деятельность.

Источник: РИА "Новости"

«Для меня огромная честь, что получаю награду от величайшего человека современности, от нашего президента. И я уверен, что мы все, из разных сфер деятельности, несмотря на все катаклизмы, которые творятся вокруг нас и не нами созданы, мы всегда с нашим президентом обречены на успех», — цитирует Тарпищева «Бизнес Онлайн».

Помимо Тарпищева государственные награды из рук президента получили директор «КАМАЗ-Автоспорт» Владимир Чагин и первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов.

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