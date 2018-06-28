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14:26 (мск), источник: БЕЛТА

Ковальчук: Выпускники БГУФК должны стать лучшими тренерами страны

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук провел встречу со студентами Белорусского государственного университета физической культуры. Это уже третья подобная встреча, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе спортивного ведомства.

Министр рассказал, что сейчас происходит в белорусском спорте, какие планы по дальнейшему развитию отдельных видов, а также какая роль отводится в этом процессе университету и молодым специалистам. «Для того, чтобы спорт в нашей стране развивался прогрессивно, нужно воспитывать свои собственные тренерские кадры. Именно эта цель стоит перед профильным вузом — его выпускники должны стать лучшими тренерами страны. Нужно самим грызть гранит науки, создавать систему, вырабатывать концепции и искать подходы с учетом нашей страны и менталитета», — подчеркнул Сергей Ковальчук.

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Будущих спортивных наставников в частности интересовало, как получать во время учебы больше практики, пройти стажировку в вузах других стран, как усовершенствовать материальную базу родного университета. «Впечатления остались самые хорошие: умные студенты, острые вопросы, на которые не всегда легко ответить. Подобные встречи очень полезны, потому что с людьми нужно разговаривать. Мы, чиновники, сидя в кабинетах, не всегда слышим, что реально волнует граждан, с какими проблемами они сталкиваются. Главное, чтобы за разговорами последовали практические шаги, а они обязательно будут», — отметил министр.

По мнению ректора БГУФК Сергея Репкина, подобные беседы в открытом формате всегда привлекают внимание студентов. Очередные выпускники БГУФК, а их в этом году 487, вскоре получат свои дипломы, причем 27 человек окончили спортивный вуз с отличием. Среди выпускников 17 мастеров спорта международного класса, 84 мастера спорта, а также заслуженный мастер спорта Беларуси — боксер Дмитрий Асанов.

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