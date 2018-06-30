В Астане появятся специализированная спортивно-тренировочная база и Колледж спорта

Он будет располагаться на территории спортивного кластера Астаны. Спортивные базы и залы будут оснащены и предназначены для полноценных тренировок национальных команд по гребным и игровым видам спорта, фехтованию, видам единоборств, тяжелой атлетике, бадминтону, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию, художественной и спортивной гимнастике, акробатике и прыжкам на батуте, стрельбе из лука и скалолазанию.
«Также предусмотрено строительство функционального медицинского центра и жилых корпусов для тренерско-преподавательского состава. Все вопросы по оснащению и оборудованию спортивных тренировочных залов мы прорабатываем с национальными федерациями по олимпийским видам спорта. Надеемся приступить к строительству как можно скорее», — поделился генеральный секретарь НОК Казахстана Данияр Абулгазин.