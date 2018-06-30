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12:06 (мск), источник: Vesti.kz

В Астане появятся специализированная спортивно-тренировочная база и Колледж спорта

Национальный олимпийский комитет Казахстана совместно с Конфедерацией спортивных единоборств и силовых видов спорта разрабатывает проект по строительству специализированной спортивно-тренировочной базы и Колледжа спорта, сообщает пресс-служба НОК.

Он будет располагаться на территории спортивного кластера Астаны. Спортивные базы и залы будут оснащены и предназначены для полноценных тренировок национальных команд по гребным и игровым видам спорта, фехтованию, видам единоборств, тяжелой атлетике, бадминтону, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию, художественной и спортивной гимнастике, акробатике и прыжкам на батуте, стрельбе из лука и скалолазанию.

«Также предусмотрено строительство функционального медицинского центра и жилых корпусов для тренерско-преподавательского состава. Все вопросы по оснащению и оборудованию спортивных тренировочных залов мы прорабатываем с национальными федерациями по олимпийским видам спорта. Надеемся приступить к строительству как можно скорее», — поделился генеральный секретарь НОК Казахстана Данияр Абулгазин.

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