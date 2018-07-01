Спартакиада по национальным видам спорта среди детей коренных народов началась на Сахалине

«Соревнования в области проводятся во второй раз. У нас на Сахалине семь районов традиционного проживания КМНС. Каждый из этих районов представляет свою команду, в которой 12 человек. Всего в соревнованиях участвуют 84 ребенка», — рассказала ТАСС начальник отдела социальной деятельности генерального партнера спартакиады — компании «Сахалин энерджи» Наталья Гончар.

По ее словам, закрытие соревнований и награждение призеров пройдут 3 июля.

В Сахалинской области, напомнила собеседница агентства, проживают четыре группы коренных народов: нивхи, эвенки, уильта, нанайцы. Поэтому в программу спартакиады входят виды спорта, которые характерны для коренных народов Сахалина. Это метание топора, стрельба из традиционного лука, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок и бег с палкой по пересеченной местности.

«Вне зачета самое зрелищное и интересное соревнование — метание тынзяна на хорей. Тынзян — это аркан, а хорей — рога оленя. Поскольку сахалинские уильта и эвенки — оленеводы, то каждому мужчине нужно уметь заарканивать диких оленей. Поэтому мы устраиваем соревнования и по такому виду спорта», — сказала Гончар.