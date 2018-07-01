Поздняков: Два миллиона человек принимают участие во Всероссийском олимпийском дне

«Сегодня мы празднуем наш очередной Всероссийский олимпийский день. Для Олимпийского комитета России это самое знаковое событие этого лета. Мы участвовали в Играх в Пхёнчхане, в этом году нам предстоит участвовать на юношеских Олимпийских играх. Это мероприятие проходит во всех регионах, оно является самым массовым мероприятием ОКР, суммарно по России в нем участвуют около 2 млн человек», — сообщил Поздняков.