Глава ОКР рассчитывает на возвращение России в МОК в 2019 году
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что ведет переговоры о возвращении места в Международном олимпийском комитете (МОК).
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что ведет переговоры о возвращении места в Международном олимпийском комитете (МОК).
— Мы сейчас ведем переговоры по этой теме. Пока все идет очень позитивно, — отметил Поздняков. — Думаю, говорить об этом (подаче заявки на членство в МОК. — Прим. «СЭ») можно будет не на этой сессии МОК, а на следующей, в следующем году.
Напомним, что после того, как в мае на посту президента ОКР Поздняков сменил Александра Жукова, Россия автоматически потеряла место в МОК.