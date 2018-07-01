Глава ОКР рассчитывает на возвращение России в МОК в 2019 году

— Мы сейчас ведем переговоры по этой теме. Пока все идет очень позитивно, — отметил Поздняков. — Думаю, говорить об этом (подаче заявки на членство в МОК. — Прим. «СЭ») можно будет не на этой сессии МОК, а на следующей, в следующем году.