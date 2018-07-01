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15:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глава ОКР рассчитывает на возвращение России в МОК в 2019 году

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что ведет переговоры о возвращении места в Международном олимпийском комитете (МОК).

Источник: РИА "Новости"

— Мы сейчас ведем переговоры по этой теме. Пока все идет очень позитивно, — отметил Поздняков. — Думаю, говорить об этом (подаче заявки на членство в МОК. — Прим. «СЭ») можно будет не на этой сессии МОК, а на следующей, в следующем году.

Напомним, что после того, как в мае на посту президента ОКР Поздняков сменил Александра Жукова, Россия автоматически потеряла место в МОК.

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