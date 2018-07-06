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10:56 (мск), источник: Р-Спорт

Дегтярев: США показывают неготовность выполнять обязательства по спорту

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Отказ в выдаче американских виз российским спортсменам по формальным причинам демонстрирует неготовность США выполнять взятые на себя обязательства по организации международных соревнований, считает глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предлагает международным спортивным организациям воздержаться от проведения спортивных мероприятий в Соединенных Штатах из-за визовой политики Вашингтона. По ее словам, невыдача американских виз российским спортсменам, которые имеют официальное приглашение на какие-либо мероприятия в США, — «это очевидная дискриминация и спортсменов, и страны, и, конечно, удар по международному спорту».

«Нехватка консульского персонала или иная формальная причина отказа в получении виз спортсменами говорит лишь о некомпетентности, о том, что страна не справляется со взятыми на себя обязательствами. И если вчера это касалось российских спортсменов, то завтра на нашем месте могут оказаться представители любой страны», — сказал Дегтярев журналистам.

Депутат наполнил, что еще в марте текущего года, после невыдачи американских виз российским борцам для участия в Кубке мира, Соединенные Штаты поставили под вопрос собственную способность организовывать крупные международные спортивные мероприятия.

Дегтярев отметил, что после Олимпиады в Сочи в 2014 году Россия задала высокую планку организации спортивных мероприятий. А в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 помимо стандартных гарантий FIFA предоставила мировой общественности дополнительные возможности по въезду в страну и выезду из нее болельщиков, гарантии трудовой деятельности иностранных граждан, безопасности, развития информационных технологий и передвижения болельщиков между принимающими городами.

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