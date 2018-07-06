Дегтярев: США показывают неготовность выполнять обязательства по спорту

Источник: РИА "Новости"

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предлагает международным спортивным организациям воздержаться от проведения спортивных мероприятий в Соединенных Штатах из-за визовой политики Вашингтона. По ее словам, невыдача американских виз российским спортсменам, которые имеют официальное приглашение на какие-либо мероприятия в США, — «это очевидная дискриминация и спортсменов, и страны, и, конечно, удар по международному спорту».

«Нехватка консульского персонала или иная формальная причина отказа в получении виз спортсменами говорит лишь о некомпетентности, о том, что страна не справляется со взятыми на себя обязательствами. И если вчера это касалось российских спортсменов, то завтра на нашем месте могут оказаться представители любой страны», — сказал Дегтярев журналистам.

Депутат наполнил, что еще в марте текущего года, после невыдачи американских виз российским борцам для участия в Кубке мира, Соединенные Штаты поставили под вопрос собственную способность организовывать крупные международные спортивные мероприятия.