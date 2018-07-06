Захарова хочет ограничить соревнования в США. Российские функционеры ее поддерживают

Источник: AFP 2018

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с инициативой к международным спортивным федерациям — из-за визовых проблем, возникающих у представителей России и ряда других государств, ограничить проведение международных соревнований на территории США.

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Напомним, что за последний год дипломатический кризис между российской и американской стороной только обострился, следствием чего стало большое увеличение сроков оформления виз, в том числе и для спортсменов.

— Срок ожидания визовых собеседований растянут на десять месяцев, записаться почти невозможно, — приводит слова Захаровой ТАСС. — Мы неоднократно привлекали внимание к удручающей ситуации с выдачей американских виз. Их невыдача российским спортсменам, которые имеют официальное приглашение на какие-либо мероприятия в США, — очевидная дискриминация и спортсменов, и страны, и, конечно, удар по международному спорту. Такие шаги в случае повторения приведут к изоляции самих США, в том числе в спортивном мире.

Все же видят, что власти этой страны просто играют не по правилам, и сегодня это происходит в отношении российских спортсменов. Завтра так будут поступать с другими. Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздержаться от предоставления США права на проведение соревнования. Нельзя потакать тому государству, которое явно смешивает спорт и политику.

ОТ ШАХМАТИСТОВ ДО БОРЦОВ

Одним из первых в поддержку Захаровой выступил олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. Понять главу Федерации спортивной борьбы России можно — не далее как в апреле сборная страны не попала на Кубок мира, проходивший за океаном. Как раз из-за отсутствия виз.

— Проблем не было — нам просто не дали визы на Кубок мира, и все, — сказал «СЭ» Мамиашвили. — Такие же сложности испытывают многие представители Ирана, Украины, Казахстана. Одно из основных положений, по которому предоставляется право проведения тех или иных мероприятий — обязательное содействие в предоставлении въездных виз для спортсменов и специалистов. И этот пункт в США на соревнованиях по разным видам спорта, к сожалению, систематически не выполняют.

Руководитель Федерации спортивной гребли России Алексей Свирин тоже в прошлом году вынужден был прибегать к самым экстренным мерам, когда под угрозой оказалась поездка всей команды на чемпионат мира. Тогда дело кончилось хэппи-эндом, но проблема до сих пор не решена до конца.

— Чемпионат мира проходил в конце сентября в американской Сарасоте, мы подали заявки на визы еще в июле, — напомнил Свирин. — Но в результате ситуация осложнилась вплоть до возможного неучастия в турнире. А ведь ЧМ является венцом всех наших тренировок и выступлений на протяжении целого года.

Мы же еще за три недели до старта находились в подвешенном состоянии и не понимали, поедем ли в США. Подключили к решению вопроса и организаторов на месте, и международную федерацию, и американский олимпийский комитет, и ОКР вместе с Минспорта и МИДом. После напряженной работы в течение 10 дней общими усилиями нам удалось добиться положительного результата. Алексей Свирин

А ведь в нынешнем году в те же сроки и в том же месте пройдет ЧМ среди ветеранов — наши спортсмены уже подали документы и намерены получить американские визы во время чемпионата Европы в Мюнхене в конце июля. Пока это теоретически единственный путь, ведь еще в марте в московском посольстве нам сказали, что срок ожидания собеседования — до 250 дней.

Кстати, сам Мамиашвили знает о визовых вопросах едва ли не больше самих спортсменов — ему уже отказывали во въезде в США. Как и главе российского тенниса Шамилю Тарпищеву, президенту ФИДЕ Кирсану Илюмжинову, отцу главной звезды российских смешанных единоборств Абдулманапу Нурмагомедову.

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НАРУШЕНИЕ СПОРТИВНОГО ПРИНЦИПА

Положительно оценивает инициативу Захаровой и руководитель Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, хотя представители его вида спорта с подобными трудностями пока не сталкивались.

— Принимающая сторона должна брать на себя ответственность не только за спортивную часть и безопасность участников, но и за помощь в получении виз, — сказал Свищев «СЭ». — Поэтому если американцы не могут этого обеспечить и хотят мешать спорт с политикой, пусть не берутся за проведение соревнований.

Если представителям каких-то стран им не удается попасть на соревнования, они, например, могут не получить определенную квоту для выступления на Олимпиадах. Это, как минимум, нарушение спортивного принципа. Еще можно обратить внимание, что головная боль при получении виз создается для наших федераций и государств, которые не прогибаются под американскую политику. А ведь это лишние нервы и для спортсменов, не понимающих, получат они право на въезд, не получат. Мы, как правило, получаем визы с опозданием, а потом нервотрепка продолжается и на границе. Что может сказаться на результатах.

Вторит коллеге по Госдуме возглавляющий комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он обращал внимание на эту проблему еще несколько месяцев назад, во время истории с борцами.

— Желанием досадить России США поставили под вопрос собственную способность организовывать крупные международные спортивные мероприятия, — считает он. — Нехватка консульского персонала или иная формальная причина отказа в получении виз спортсменами говорит лишь о некомпетентности, о том, что страна не справляется со взятыми на себя обязательствами. И если вчера это касалось российских спортсменов, то завтра на нашем месте могут оказаться представители любой страны.

АККРЕДИТАЦИЯ=ВИЗА

Но вот вопрос — каков выход из данной ситуации? Свирин, к примеру, идеальным способом решения проблемы видит диалог, направленный на разработку упрощенной процедуры въезда для участников на территорию какого бы то ни было государства. И вести его нужно через международную федерацию.

— Она определяет календарь соревнований и места их проведения, — сказал глава ФГСР. — И если у кого-то из членов федерации возникают такие проблемы, то она не просто может, а обязана действовать, высказывать свою позицию. Выставлять определенные требования к организаторам еще на уровне их выбора. Требовать понятных условий получения виз для спортсменов.

А Свищев с Дегтяревым призывают распространять повсеместно российский опыт, накопленный в ходе процесса организации ЧМ-2018 по футболу.

— Мы со своей стороны тоже будем рекомендовать WCF, чтобы при определении места проведения международных стартов страна-организатор становилась гарантом получения виз для всех спортсменов, тренеров и персонала сборных, — отметил Свищев.

— Шикарная идея приравнивать аккредитацию к визе, у нас в России она стала внедряться одной из первых на самых разных соревнованиях. Дмитрий Свищев

В том числе и для зрителей. Помните, как многих пугали сложности с получением паспорта болельщика на ЧМ-2018? А на деле получилась отличная, удобная вещь. Я сам его оформлял, заняло это 15 минут.

При этом председатель профильного комитета Госдумы еще и напомнил, что на футбольный праздник в Россию беспрепятственно приехали без малого сотня тысяч болельщиков из США.

— Помимо стандартных гарантий ФИФА, наша страна предоставила мировой общественности дополнительные возможности по въезду в страну и выезду из нее болельщиков, трудовой деятельности иностранных граждан, безопасности, развитию информационных технологий и передвижению болельщиков между принимающими городами, — сказал Дегтярев «СЭ».

С другой стороны, если вдруг переговоры с американцами зайдут в тупик, смогут ли международные федерации отказаться от проведения стартов в этой стране?

— Это вполне реально, — считает Мамиашвили. — Специально обострять ситуацию никто не намерен. Но тем не менее, при предоставлении заявок в UWW представителями США этот вопрос будет базовым.