Захарова хочет ограничить соревнования в США. Российские функционеры ее поддерживают
Главы российских спортивных федераций с пониманием отнеслись к инициативе официального представителя МИД РФ.
Главы российских спортивных федераций с пониманием отнеслись к инициативе официального представителя МИД РФ.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с инициативой к международным спортивным федерациям —
Напомним, что за последний год дипломатический кризис между российской и американской стороной только обострился, следствием чего стало большое увеличение сроков оформления виз, в том числе и для спортсменов.
— Срок ожидания визовых собеседований растянут на десять месяцев, записаться почти невозможно, — приводит слова Захаровой ТАСС. — Мы неоднократно привлекали внимание к удручающей ситуации с выдачей американских виз. Их невыдача российским спортсменам, которые имеют официальное приглашение на
Все же видят, что власти этой страны просто играют не по правилам, и сегодня это происходит в отношении российских спортсменов. Завтра так будут поступать с другими. Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздержаться от предоставления США права на проведение соревнования. Нельзя потакать тому государству, которое явно смешивает спорт и политику.
Одним из первых в поддержку Захаровой выступил олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. Понять главу Федерации спортивной борьбы России можно — не далее как в апреле сборная страны не попала на Кубок мира, проходивший за океаном. Как раз
— Проблем не было — нам просто не дали визы на Кубок мира, и все, — сказал «СЭ» Мамиашвили. — Такие же сложности испытывают многие представители Ирана, Украины, Казахстана. Одно из основных положений, по которому предоставляется право проведения тех или иных мероприятий — обязательное содействие в предоставлении въездных виз для спортсменов и специалистов. И этот пункт в США на соревнованиях по разным видам спорта, к сожалению, систематически не выполняют.
Руководитель Федерации спортивной гребли России Алексей Свирин тоже в прошлом году вынужден был прибегать к самым экстренным мерам, когда под угрозой оказалась поездка всей команды на чемпионат мира. Тогда дело кончилось
— Чемпионат мира проходил в конце сентября в американской Сарасоте, мы подали заявки на визы еще в июле, — напомнил Свирин. — Но в результате ситуация осложнилась вплоть до возможного неучастия в турнире. А ведь ЧМ является венцом всех наших тренировок и выступлений на протяжении целого года.
Мы же еще за три недели до старта находились в подвешенном состоянии и не понимали, поедем ли в США. Подключили к решению вопроса и организаторов на месте, и международную федерацию, и американский олимпийский комитет, и ОКР вместе с Минспорта и МИДом. После напряженной работы в течение 10 дней общими усилиями нам удалось добиться положительного результата.
А ведь в нынешнем году в те же сроки и в том же месте пройдет ЧМ среди ветеранов — наши спортсмены уже подали документы и намерены получить американские визы во время чемпионата Европы в Мюнхене в конце июля. Пока это теоретически единственный путь, ведь еще в марте в московском посольстве нам сказали, что срок ожидания собеседования — до 250 дней.
Кстати, сам Мамиашвили знает о визовых вопросах едва ли не больше самих спортсменов — ему уже отказывали во въезде в США. Как и главе российского тенниса Шамилю Тарпищеву, президенту ФИДЕ Кирсану Илюмжинову, отцу главной звезды российских смешанных единоборств Абдулманапу Нурмагомедову.
Положительно оценивает инициативу Захаровой и руководитель Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, хотя представители его вида спорта с подобными трудностями пока не сталкивались.
— Принимающая сторона должна брать на себя ответственность не только за спортивную часть и безопасность участников, но и за помощь в получении виз, — сказал Свищев «СЭ». — Поэтому если американцы не могут этого обеспечить и хотят мешать спорт с политикой, пусть не берутся за проведение соревнований.
Если представителям
Вторит коллеге по Госдуме возглавляющий комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он обращал внимание на эту проблему еще несколько месяцев назад, во время истории с борцами.
— Желанием досадить России США поставили под вопрос собственную способность организовывать крупные международные спортивные мероприятия, — считает он. — Нехватка консульского персонала или иная формальная причина отказа в получении виз спортсменами говорит лишь о некомпетентности, о том, что страна не справляется со взятыми на себя обязательствами. И если вчера это касалось российских спортсменов, то завтра на нашем месте могут оказаться представители любой страны.
Но вот вопрос — каков выход из данной ситуации? Свирин, к примеру, идеальным способом решения проблемы видит диалог, направленный на разработку упрощенной процедуры въезда для участников на территорию какого бы то ни было государства. И вести его нужно через международную федерацию.
— Она определяет календарь соревнований и места их проведения, — сказал глава ФГСР. — И если у
А Свищев с Дегтяревым призывают распространять повсеместно российский опыт, накопленный в ходе процесса организации ЧМ-2018 по футболу.
— Мы со своей стороны тоже будем рекомендовать WCF, чтобы при определении места проведения международных стартов
— Шикарная идея приравнивать аккредитацию к визе, у нас в России она стала внедряться одной из первых на самых разных соревнованиях.
В том числе и для зрителей. Помните, как многих пугали сложности с получением паспорта болельщика на ЧМ-2018? А на деле получилась отличная, удобная вещь. Я сам его оформлял, заняло это 15 минут.
При этом председатель профильного комитета Госдумы еще и напомнил, что на футбольный праздник в Россию беспрепятственно приехали без малого сотня тысяч болельщиков из США.
— Помимо стандартных гарантий ФИФА, наша страна предоставила мировой общественности дополнительные возможности по въезду в страну и выезду из нее болельщиков, трудовой деятельности иностранных граждан, безопасности, развитию информационных технологий и передвижению болельщиков между принимающими городами, — сказал Дегтярев «СЭ».
С другой стороны, если вдруг переговоры с американцами зайдут в тупик, смогут ли международные федерации отказаться от проведения стартов в этой стране?
— Это вполне реально, — считает Мамиашвили. — Специально обострять ситуацию никто не намерен. Но тем не менее, при предоставлении заявок в UWW представителями США этот вопрос будет базовым.
АНТОН БАБОШИН