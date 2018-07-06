Австрийский Грац отказался от идеи проведения Игр 2026 года

АОК заявил, что борьба за возможность проведения Игр нецелесообразна из-за отсутствия поддержки со стороны правительства федеральной земли Штирия, центром которой является Грац. «В подобных условиях осуществление проекта не представляется возможным. Таким образом, АOК сегодня проинформировал Международный олимпийский комитет (МОК) о том, что во избежание дальнейших расходов мы снимаем кандидатуру города», — говорится в заявлении.

Теперь в распоряжении МОК остается пять потенциальных кандидатов на проведение Олимпиады: Калгари (Канада), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция), Эрзурум (Турция). Также Олимпийских комитет Италии предлагает провести Игры в городе Кортина-д’Ампеццо, в Милане или в Турине.

Выборы столицы Олимпийских игр 2026 года впервые пройдут в соответствии с «Новой нормой» — проектом МОК, состоящим из 118 реформ. Большинство реформ направлено на экономию и оптимизацию процессов, связанных с проведением Олимпиад. «Новая норма» должна обеспечить гибкость при организации Игр и помочь хозяевам соревнований провести Олимпиаду с прицелом на долгосрочное развитие города, региона и страны.