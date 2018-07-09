Дворкович не исключил, что Россия будет бороться за летние Олимпийские игры
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Вероника Столбунова. Бывший
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Вероника Столбунова. Бывший
В 2014 году в Сочи состоялись зимние Олимпийские игры. В эти дни на территории России впервые в истории проходит чемпионат мира по футболу. Дворкович является председателем оргкомитета «Россия-2018».
«Россия продолжит принимать крупные спортивные соревнования. Все наши партнеры, международные организации, знают, что мы можем делать это. Что касается летних Игр, то они расписаны по 2028 год. Мы оценим ситуацию в ближайшие пару лет и примем решение. Пока говорить рано. В любом случае решение останется за президентом страны и правительством, не за мной», — сказал Дворкович журналистам.
Говоря о наследии чемпионата мира, председатель оргкомитета отметил три момента. «Во-первых, это инфраструктура, это очень важно, особенно для детского футбола. Около 70 новых тренировочных площадок на всей европейской территории России будут использоваться для тренировок детей.
«И это не было сделано специально для чемпионата мира, мы на самом деле такие. Мы изменили образ России в глазах мира. Это очень важно», — отметил он.