Дворкович не исключил, что Россия будет бороться за летние Олимпийские игры

Источник: РИА "Новости"

В 2014 году в Сочи состоялись зимние Олимпийские игры. В эти дни на территории России впервые в истории проходит чемпионат мира по футболу. Дворкович является председателем оргкомитета «Россия-2018».

«Россия продолжит принимать крупные спортивные соревнования. Все наши партнеры, международные организации, знают, что мы можем делать это. Что касается летних Игр, то они расписаны по 2028 год. Мы оценим ситуацию в ближайшие пару лет и примем решение. Пока говорить рано. В любом случае решение останется за президентом страны и правительством, не за мной», — сказал Дворкович журналистам.

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Говоря о наследии чемпионата мира, председатель оргкомитета отметил три момента. «Во-первых, это инфраструктура, это очень важно, особенно для детского футбола. Около 70 новых тренировочных площадок на всей европейской территории России будут использоваться для тренировок детей. Во-вторых, это наша способность организовывать — волонтеры, безопасность. Мы знаем, как организовывать большие мероприятия. В-третьих, мы показали всему миру нашу открытость и наше гостеприимство», — добавил Дворкович.