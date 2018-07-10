Официально: МОК подал апелляцию по делу Легкова

Источник: Спорт-Экспресс

— Мы можем официально подтвердить, что апелляция в Федеральный трибунал Швейцарии по делу Легкова была подана, — говорится в сообщении, которое МОК предоставил «СЭ». — Решение об апелляции было принято исполкомом МОК 3 мая. Результаты будут объявлены судом, после соблюдения всех необходимых процедур.

БАХ ОСТЫЛ, НО СЛОВО СДЕРЖАЛ

Звучит страшновато: МОК продолжает попытки отобрать у Легкова олимпийскую золотую медаль, которую тот завоевал в лыжном марафоне на домашних Играх в Сочи. Напомним, изначально комиссия МОК под руководством Денниса Освальда признала Легкова, а с ним и еще 38 наших олимпийцев, виновными в манипуляциях с подменой проб на Олимпиаде. Освальд посчитал, что результаты спортсменов необходимо аннулировать, завоеванные медали отобрать, а самих атлетов дисквалифицировать, в соответствие с решениями соответствующих международных федераций.

Впоследствии Легков и компания пошли в CAS, где 28 спортсменов свои дела выиграли. В частности, Александра суд оправдал полностью и сохранил ему олимпийское золото и право выступать на любых соревнованиях. Правда, затем МОК все же не пустил лыжника на Олимпийские игры в Пхенчхан и карьеру Легков завершил.

Тогда президент МОК Томас Бах встретил оправдательный вердикт суда буквально с яростью. Столь эмоциональной реакции Баха вообще трудно припомнить по любому поводу. Глава МОК грозился реформировать CAS и вообще всю систему, которая не признает столь справедливых решений, как у Освальда, и откровенно поссорился со своим старым товарищем, главой CAS Джоном Коутсом.

— Те слова были сказаны мистером Бахом на эмоциях, — заявил в интервью «СЭ» один из арбитров CAS по делу Легкова, представитель Австрии Михаэль Гайстлингер. — Убежден, что в итоге, изучив мотивировочные части и наши доводы, он изменил свое мнение. И сейчас он бы отозвался о решениях совсем иначе, чем непосредственно после того, как они были озвучены.

Со временем Бах поостыл, и гнев уступил место недоумению. Но в швейцарский суд МОК с подачи своего лидера все равно обратился. Хотя шансы на успех дела расцениваются как минимальные.

ДЕЛО ЛЕГКОВА КАК ПРОБНЫЙ ШАР

Вообще-то, CAS является высшей инстанцией во всех делах, которые касаются спорта. Обращаться в общегражданские суды атлетам формально никто не запрещает, но МОК и федерации обычно встречают такие дела крайне неохотно, потому что принципы спортивного права отличаются от гражданского и тем более уголовного.

Федеральный трибунал Швейцарии был выбран МОК по месту прописки CAS — суда, решение которого он оспаривает. Обратиться в этот трибунал можно, только если решение CAS не соответствует неким формальным признакам, или были допущены процедурные нарушения. В самой сути спортивных споров трибунал разбираться не станет.

Скорее всего, МОК оспаривает в трибунале так называемый «стандарт доказывания», который был применен CAS. Бах с коллегами считают, что CAS слишком тщательно подошел к подбору доказательств и все сомнения толковал в пользу обвиняемых, что оправдано в уголовных делах, но никак не в процессах, подобных суду над сочинскими олимпийцами.

Вопрос это дискуссионный и крайне сложный. Грамотно истолковать столь тонкие правовые нюансы способны считанные специалисты по всему миру. Шансы МОК на успех в швейцарском суде оцениваются как крайне низкие. Строго говоря, чудо, что у них вообще приняли апелляцию. Но очевидно, она была нужна МОК скорее как имиджевый момент, даже независимо от итогового исхода дела.

Кстати, интересно, что пока единственным спортсменом, против кого судится МОК, стал Легков. Хотя тот же CAS вместе с ним оправдал еще почти три десятка человек. Дело в том, что суд до сих пор (хотя с момента принятия решения прошло уже более полугода) не опубликовал мотивировочной части ни по одному оправдательному приговору, кроме дела Легкова. А без мотивировочной части обратиться в суд невозможно.