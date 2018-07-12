Оргкомитет ОИ-2020 предлагает начать эстафету олимпийского огня с префектуры Фукусима

Согласно этому плану, старт забега состоится 26 марта 2020 года в префектуре Фукусима, затем он продолжится в префектурах Иватэ и Мияги, также подвергшихся разрушительному воздействию стихии. Общая продолжительность эстафеты, в ходе которой огонь побывает во всех уголках Японии, составит 121 день.

«Организация эстафеты олимпийского огня рассматривается с четким осознанием того, что Игры должны стать [символом] восстановления. Чтобы факел побывал во всех пострадавших районах, мы готовы обеспечить продолжительность эстафеты в течение 121 дня с момента старта. Начать я предлагаю 26 марта с префектуры Фукусима», — сказал Мори.