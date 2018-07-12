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08:38 (мск), источник: ТАСС

Оргкомитет ОИ-2020 предлагает начать эстафету олимпийского огня с префектуры Фукусима

ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. Глава оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, экс-премьер Японии Ёсиро Мори представил план, согласно которому эстафета олимпийского огня должна начаться в префектуре Фукусима, пострадавшей от землетрясения и цунами в 2011 году. Как сообщил телеканал NHK, соответствующее предложение он выдвинул в четверг на координационном заседании с участием правительственных чиновников и губернатора японской столицы Юрико Коикэ.

Согласно этому плану, старт забега состоится 26 марта 2020 года в префектуре Фукусима, затем он продолжится в префектурах Иватэ и Мияги, также подвергшихся разрушительному воздействию стихии. Общая продолжительность эстафеты, в ходе которой огонь побывает во всех уголках Японии, составит 121 день.

«Организация эстафеты олимпийского огня рассматривается с четким осознанием того, что Игры должны стать [символом] восстановления. Чтобы факел побывал во всех пострадавших районах, мы готовы обеспечить продолжительность эстафеты в течение 121 дня с момента старта. Начать я предлагаю 26 марта с префектуры Фукусима», — сказал Мори.

ХХХII летние Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Организаторы отмечают, что соревнования должны отличаться компактностью: все ключевые спортивные объекты будут расположены на расстоянии не более 8 км от Олимпийской деревни, что позволит болельщикам и спортсменам тратить на дорогу минимальное время.

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