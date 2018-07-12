Старт эстафете Олимпийского огня Игр 2020 года будет дан в Фукусиме

Старт эстафеты, которая пройдёт по территории 47 префектур, намечен на 26 марта 2020 года. Финиш — в Токио, где 24 июля состоится церемония открытия Олимпийских игр .

Как заявил японский министр по ликвидации последствий стихийных бедствий Масаёси Ёсино, которого цитирует агентство Kyodo News, выбор Фукусимы в качестве отправной точки маршрута Олимпийского огня — это символ возрождения районов, пострадавших в результате трагедии семилетней давности. Её жертвами стали около 16 тысяч человек. 93 процента из них погибли в результате цунами.