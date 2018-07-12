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14:24 (мск), источник: Матч ТВ

Российская компания изготовит медали зимней Универсиады-2019

Российская компания РУСАЛ выступит официальным поставщиком XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске в категории «Наградные комплекты».

Как сообщает пресс-служба компании, в рамках партнерства для победителей и призеров Зимней универсиады-2019 в Красноярске РУСАЛ поставит более 1400 наградных и подарочных медалей разного достоинства, более 1400 наградных значков, а также футляры для медалей и значков.

Основной корпус медалей будет выполнен из инновационных высокопрочных алюминиевых сплавов и покрыт драгоценными металлами в соответствии с тремя достоинствами (золото, серебро, бронза).

 — Партнерство в важнейшем для страны спортивном событии — Зимней универсиаде-2019 — очень значимо для компании: РУСАЛ активно поддерживает любительский спорт, регулярно проводит масштабные соревнования в своем многотысячном коллективе, а проект компании «На лыжи» объединил более 70 тысяч любителей спорта в пяти регионах. Красноярск к тому же является для нас одним из ключевых городов, алюминий для медалей будет произведен на КрАЗе, поэтому молодые спортсмены увезут с собой частичку Красноярска, наши медали будут напоминать им о красноярских победах, — отметил президент РУСАЛа Владислав Соловьев.

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