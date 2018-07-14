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15:53 (мск), источник: Р-Спорт

Дворкович: Стадион «Нижний Новгород» может принять летние Олимпийские игры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл — РИА Новости. Председатель АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Аркадий Дворкович считает, что построенный к чемпионату мира по футболу в России стадион «Нижний Новгород» является достойной площадкой для проведения летних Олимпийских игр.

Источник: РИА "Новости"

«Россия достойна проведения летних Олимпийских игр, но когда и каким образом подавать такую заявку, решать, естественно, нашему Олимпийскому комитету и руководству страны. Считаю, что Нижний Новгород — одна из достойнейших площадок для летних Олимпийских игр», — сказал Дворкович журналистам в городском пресс-центре на видеоконференции, которая связала все города-организаторы ЧМ.

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Он добавил, что сейчас говорить о летних Олимпийских играх преждевременно, но «такое обсуждение, почти не сомневаюсь, будет, но все-таки не в этом году».

Летние Олимпийские игры проводятся один раз в четыре года под руководством Международного олимпийского комитета с 1896 года. В последний раз соревнования прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Построенный к чемпионату мира по футболу в России стадион «Нижний Новгород» расположен на площади в 21,6 гектара рядом с исторической частью города на месте слияния рек Оки и Волги. Стадион рассчитан на 45 тысяч зрителей. Общая сметная стоимость строительства объекта составила 17 миллиардов рублей. Разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию получено в марте 2018 года.

Стадион «Нижний Новгород» принял четыре игры группового этапа: 18 июня состоялся матч между сборными Швеции и Южной Кореи, 21 июня — Аргентины и Хорватии, 24 июня — Англии и Панамы, 27 июня — Швейцарии и Коста-Рики. Первого июля в Нижнем Новгороде состоялся матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании, 6 июля в четвертьфинале турнира встретились Уругвай и Франция.

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