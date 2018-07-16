Глава ОКР заявил о возможности Петербурга и Казани претендовать на проведение летних ОИ 2036 года

Источник: РИА "Новости"

«2024 и 2028 год уже заняты — Игры пройдут в Европе и Америке, а на заявку 2032 года могут претендовать другие континенты. Я думаю, можно теоретически говорить о подаче заявки на проведение Игр 2036 года. Это, конечно, длительная перспектива, многое может произойти, но тем не менее, мы говорим, что уже сегодня можем рассматривать возможность проведения крупнейших спортивных мероприятий», — сказал Поздняков в интервью «Интерфаксу».

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По его словам, города, которые могут претендовать на проведение Игр, — это города-миллионники, в которых ранее не проводились Олимпиады.

«Например, Санкт-Петербург или Казань. В той же столице Татарстана хорошо развита спортивная инфраструктура, Казань объединяет и Европу, и Азию, является своеобразным космополитическим центром», — отметил президент ОКР.

Он сообщил, что заявку для проведения ОИ-2032 (если Россия все-таки соберется ее сделать) нужно будет подавать в 2024 году, а на проведение ОИ-2036 — в 2028 году.