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15:11 (мск), источник: Интерфакс

Глава ОКР заявил о возможности Петербурга и Казани претендовать на проведение летних ОИ 2036 года

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, считает президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Источник: РИА "Новости"

«2024 и 2028 год уже заняты — Игры пройдут в Европе и Америке, а на заявку 2032 года могут претендовать другие континенты. Я думаю, можно теоретически говорить о подаче заявки на проведение Игр 2036 года. Это, конечно, длительная перспектива, многое может произойти, но тем не менее, мы говорим, что уже сегодня можем рассматривать возможность проведения крупнейших спортивных мероприятий», — сказал Поздняков в интервью «Интерфаксу».

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По его словам, города, которые могут претендовать на проведение Игр, — это города-миллионники, в которых ранее не проводились Олимпиады.

«Например, Санкт-Петербург или Казань. В той же столице Татарстана хорошо развита спортивная инфраструктура, Казань объединяет и Европу, и Азию, является своеобразным космополитическим центром», — отметил президент ОКР.

Он сообщил, что заявку для проведения ОИ-2032 (если Россия все-таки соберется ее сделать) нужно будет подавать в 2024 году, а на проведение ОИ-2036 — в 2028 году.

«Очень важно, чтобы нас поддержали в этой ситуации наши сограждане. Сейчас, после Чемпионата мира по футболу, чувствуется, что у многих изменилось отношение к проведению крупных соревнований — от в определенной степени скептического до как минимум заинтересованного, если не восторженного. Какой будет обстановка в середине следующего десятилетия, сложно говорить, но обсудить возможность проведения Олимпийских игр мы можем», — отметил президент ОКР.

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