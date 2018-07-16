В Красноярске начались продажи фирменного мороженого Зимней универсиады-2019
В Красноярске в продажу поступило мороженое с символикой XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
В Красноярске в продажу поступило мороженое с символикой XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
Фирменную продукцию производит ООО «Юнилевер Русь», владелец торговой марки «Инмарко», с которым Дирекция Студенческих игр заключила лицензионный договор.
Мороженое «Русский размах» выпускают в вафельных стаканчиках трех видов — ванильное, шоколадное и с шоколадной крошкой. На упаковке размещен символ Зимней универсиады-2019 —
Приобрести мороженое с талисманом XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года можно в магазинах города Красноярска и фирменных киосках «Инмарко».
Отметим, что на сегодняшний день существует уже 35 официальных лицензиатов Зимней универсиады-2019, которые получили право на использование товарных знаков Студенческих игр. Помимо мороженого, на данный момент с символикой Зимней универсиады-2019 можно купить конфеты, блокноты, тетради, магниты, значки, ювелирные украшения, мед, сбитень, атрибутику болельщиков и другие товары. Лицензионная продукция Студенческих игр продается в официальном