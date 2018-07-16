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22:50 (мск), источник: Р-Спорт

Глава МОК: Благодаря чемпионату мира увидел, насколько гостеприимна Россия

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что чемпионат мира по футболу позволил всем увидеть, насколько гостеприимна Россия.

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Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Бах присутствовал на финальной игре, которая прошла в воскресенье на московском стадионе «Лужники» и завершилась победой сборной Франции над командой Хорватии со счетом 4:2.

«Россияне могут гордиться тем, что было сделано за последние недели. Чемпионат мира по футболу прошел очень успешно. Мир увидел, насколько гостеприимна Россия и какой радушный в ней живет народ. Отклик во всех странах чрезвычайно позитивный. Мнение многих людей о России изменилось. Спорт же в очередной раз показал, что может служить делу дружбы и взаимопонимания между народами», — сказал Бах, слова которого приводятся на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

В понедельник глава МОК в Москве провел встречу с президентом ОКР Станиславом Поздняковым и первым вице-президентом ОКР Игорем Левитиным.

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