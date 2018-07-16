Глава МОК: Благодаря чемпионату мира увидел, насколько гостеприимна Россия

Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Бах присутствовал на финальной игре, которая прошла в воскресенье на московском стадионе «Лужники» и завершилась победой сборной Франции над командой Хорватии со счетом 4:2.

«Россияне могут гордиться тем, что было сделано за последние недели. Чемпионат мира по футболу прошел очень успешно. Мир увидел, насколько гостеприимна Россия и какой радушный в ней живет народ. Отклик во всех странах чрезвычайно позитивный. Мнение многих людей о России изменилось. Спорт же в очередной раз показал, что может служить делу дружбы и взаимопонимания между народами», — сказал Бах, слова которого приводятся на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).