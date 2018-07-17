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19:22 (мск), источник: ТАСС

Египет рассмотрит возможность принять Олимпиаду 2032 года

КАИР, 17 июля. /ТАСС/. Египет будет рассматривать возможность выставить свою кандидатуру на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 или 2034 году, а также Олимпиады-2032. Об этом, как передал новостной портал «Эль- Горналь», заявил во вторник египетский министр по делам молодежи и спорта Ашраф Субхи.

Неделю назад он уже сообщал о том, что Египет ориентируется на проведение финальной стадии чемпионата мира по футболу в 2030 году. По его словам, Египет только «рассмотрит возможность выставления своей кандидатуры в качестве принимающей стороны либо чемпионата мира по футболу в 2030 году, либо в 2034-м, либо Олимпиады в 2032 году».

«Мы постараемся выбрать подходящие стадионы (на территории страны), построить новые и возвести спортивные городки в соответствующих местах», — добавил Субхи. Основываясь на выполнении этих планов, отметил министр, Египет и «будет принимать решение, выставлять ли свою кандидатуру на проведение этих спортивных мероприятий или нет». Он опроверг информацию, что он когда-либо заявлял о намерении его страны подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. «Я только сообщал о намерении Египта и о том, что мы будем готовиться к этому в будущем», — пояснил египетский министр.

10 июля Субхи заявил, что Египет имеет целью организацию и проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. «Мы ориентируемся на организацию чемпионата мира по футболу в 2030 году», — сказал тогда министр по делам молодежи и спорта.

На чемпионате мира по футболу 2018 года, проходившем в России, национальная сборная Египта не смогла выйти в 1/8 финала, проиграв во всех трех матчах группового этапа. Сначала команда уступила уругвайцам (0:1), затем россиянам (1:3), а в последнем матче проиграла сборной Саудовской Аравии (1:2).

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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