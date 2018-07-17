Египет рассмотрит возможность принять Олимпиаду 2032 года

Неделю назад он уже сообщал о том, что Египет ориентируется на проведение финальной стадии чемпионата мира по футболу в 2030 году. По его словам, Египет только «рассмотрит возможность выставления своей кандидатуры в качестве принимающей стороны либо чемпионата мира по футболу в 2030 году, либо в 2034-м, либо Олимпиады в 2032 году».

«Мы постараемся выбрать подходящие стадионы (на территории страны), построить новые и возвести спортивные городки в соответствующих местах», — добавил Субхи. Основываясь на выполнении этих планов, отметил министр, Египет и «будет принимать решение, выставлять ли свою кандидатуру на проведение этих спортивных мероприятий или нет». Он опроверг информацию, что он когда-либо заявлял о намерении его страны подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. «Я только сообщал о намерении Египта и о том, что мы будем готовиться к этому в будущем», — пояснил египетский министр.

10 июля Субхи заявил, что Египет имеет целью организацию и проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. «Мы ориентируемся на организацию чемпионата мира по футболу в 2030 году», — сказал тогда министр по делам молодежи и спорта.

На чемпионате мира по футболу 2018 года, проходившем в России, национальная сборная Египта не смогла выйти в 1/8 финала, проиграв во всех трех матчах группового этапа. Сначала команда уступила уругвайцам (0:1), затем россиянам (1:3), а в последнем матче проиграла сборной Саудовской Аравии (1:2).