ВАДА будет сотрудничать с Международным центром по защите спорта

Стороны намерены объединить усилия в борьбе с применением допинга и распространением запрещённых препаратов, а также с договорными матчами в спорте, сообщает Inside the Games.

«Этот меморандум поможет направить усилия на имплементацию юридических норм в законодательства разных стран для более эффективного отслеживания траффика запрещённых препаратов, а также для борьбы с договорными матчи и другими формами коррупции в спорте», — сказал глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер.