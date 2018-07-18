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13:47 (мск), источник: Чемпионат.com

ВАДА будет сотрудничать с Международным центром по защите спорта

Всемирное антидопинговое агентство подписало меморандум о сотрудничестве с Международным центром по защите спорта.

Стороны намерены объединить усилия в борьбе с применением допинга и распространением запрещённых препаратов, а также с договорными матчами в спорте, сообщает Inside the Games.

«Этот меморандум поможет направить усилия на имплементацию юридических норм в законодательства разных стран для более эффективного отслеживания траффика запрещённых препаратов, а также для борьбы с договорными матчи и другими формами коррупции в спорте», — сказал глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер.

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