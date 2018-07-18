МОК утвердил расписание летних Олимпийских игр 2020 года в Токио

Источник: Reuters

Олимпиада состоится с 24 июля по 9 августа. В программе будут представлены рекордные 33 вида спорта. За два дня до церемонии открытия Олимпийских игр начнутся соревнования по футболу и софтболу. Церемония открытия пройдет 24 июля.

Отмечается, что расписание игр в софтболе, бейсболе может быть изменено. Расписание футбольного турнира должно быть утверждено советом Международной федерации футбола в октябре 2018 года.