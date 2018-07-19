МОК включил новые дисциплины в программу зимних ОИ и утвердил расписание Игр-2020 в Токио

Пресс-служба МОК в среду сообщила о нескольких решениях организации в преддверии очередных летних и зимних Олимпийских игр. При этом ближайшая Олимпиада, которая пройдет летом 2020 года в столице Японии, нуждалась лишь в утверждении календаря соревнований. Ранее МОК уже принял решение включить пять новых видов спорта в программу Игр в Токио: бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Данный список соревнований будет актуален исключительно для ОИ-2020, оргкомитеты последующих летних Олимпиад вправе формировать соревновательную программу, исходя из ее нынешнего формата.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, это самая ранняя летняя Олимпиада с 1996 года, когда в американской Атланте состязания проходили с 19 июля по 4 августа. На ОИ-2020 будут представлены рекордные 33 вида спорта, церемония открытия состоится 24 июля, за два дня до нее начнутся футбольный и софтбольный турниры.

В сообщении МОК отмечается, что расписание матчей по софтболу и бейсболу может быть изменено, а календарь футбольных соревнований должен быть утвержден советом Международной федерации футбола в октябре 2018 года. Кроме того, согласно данным журналиста портала Around the Rings Марка Биссона, расписание состязаний по водным видам спорта не было утверждено из-за разногласий между МОК и американским телеканалом NBC, обладающим правами на трансляцию.

Новые шансы на медали зимних Игр

На последней зимней Олимпиаде, в южнокорейском Пхёнчхане, российские спортсмены выступали в нейтральном статусе и в ограниченном составе. Однако смогли завоевать 17 медалей — две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. На Играх-2022 сборная России рассчитывает выступить в полном составе и побороться за медали в нескольких новых дисциплинах.

МОК объявил, что в программу зимних ОИ добавлены женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб), мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», смешанные командные соревнования по фристайлу (акробатика), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина, смешанная эстафета в шорт-треке.

«Добавление новых дисциплин в программу Олимпиады 2022 года отражает наше стремление сделать Олимпийские игры более молодежными и гендерно сбалансированными. Очень приятно видеть возрастающее количество спортсменок, особенно в таких захватывающих и новаторских видах», — заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

Логичным следствием данных изменений стал тот факт, что на Олимпиаде-2022 в Пекине будет рекордное для зимних Олимпийских игр количество спортсменок и женских соревнований, квота женщин среди спортсменов-олимпийцев выросла с 41% до 45,44%. Число женщин увеличится среди участников соревнований по бобслею, скелетону, санному спорту, хоккею и лыжным видам. В скелетоне, конькобежном спорте, горных лыжах, лыжных гонках, фристайле и сноуборде впервые будет равное количество мужчин и женщин среди спортсменов. Общее количество спортсменов, участвующих в Олимпиаде, вырастет на 41 человека, поэтому всего в Играх в Пекине смогут принять участие 2892 спортсмена.

В России изменения приняли позитивно

Новые соревновательные дисциплины на зимних Олимпиадах способны дополнительно популяризировать задействованные виды спорта и стимулировать подготовку большего числа квалифицированных спортсменов. Утвержденные соревнования могут быть загадкой для болельщиков, однако российские спортивные федерации уже всерьез анализируют нововведения и задумываются о достойном представлении страны в данных дисциплинах.

Медальные перспективы сборной России выглядят наиболее радужными в смешанной эстафете в шорт-треке. Этот вид спорта принес российской команде первую медаль на Играх в Пхёнчхане — бронзу на дистанции 1500 метров выиграл Семен Елистратов. Четырьмя годами ранее на домашней Олимпиаде в Сочи российские шорт-трекисты завоевали пять наград — три золота, в том числе в мужской эстафете, серебро и бронзу.

«Мы рады введению этого вида [смешанной эстафеты в шорт-треке] в программу Олимпийских игр. Хорошо, что увеличивается количество медалей, разыгрываемое в шорт-треке. У нас уже был опыт участия в смешанных эстафетах, которые проводились во время Военных игр, у зрителей был большой интерес, а эстафеты вообще являются наиболее зрелищной дисциплиной в шорт-треке. Количество комплектов наград увеличилось, а значит, увеличиваются и шансы российских спортсменов, но говорить об их перспективах на Олимпиаде пока преждевременно», — поделился с ТАСС президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов.

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко рассказал агентству, что Международная федерация бобслея и скелетона ранее четко обозначила важные векторы развития этих видов спорта. В частности, была выделена важность поддержки женского бобслея, следствием чего и является включение одиночных соревнований по бобслею среди женщин в программу Олимпийских игр.

«России, конечно, теперь надо будет уделять серьезное внимание развитию женского монобобслея. Мы очень плотно будем заниматься поиском кандидаток в женский монобоб. [На Юношеских олимпийских играх 2016 года] в Лиллехаммере наши девочки не показали высоких результатов в данном виде, но до 2022 года у нас еще есть время подготовить достойных спортсменок в этой дисциплине», — отметил Пархоменко.

IBU разочарован решением МОК

Согласно программе зимних Олимпийских игр в Пекине, количество участников биатлонных соревнований было сокращено на 20 человек. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане биатлонная квота составила 230 участников (115 мужчин и 115 женщин), на Играх в Пекине она будет снижена до 210 спортсменов (105 мужчин и 105 женщин). Международный союз биатлонистов (IBU) незамедлительно отреагировал на решение МОК и указал в собственном заявлении на разочарование решением организации. Также IBU посетовал на отказ включить в программу дисциплину «сингл-микст» (смешанная эстафета среди команд из двух человек — мужчины и женщины — прим. ТАСС).

«IBU понимает, что сокращение квот — это часть более обширных сокращений в ряде зимних видов спорта, которые отражают стремление МОК сократить расходы на проведение и организацию Игр, а также достигнуть гендерного равенства в соответствии с “Повесткой-2020”, которую IBU поддерживает. Все 25 лет своего существования IBU постоянно выступал за инновации и гендерный баланс в спорте. IBU был одной из первых международных федераций, которая ввела смешанную дисциплину и всегда делала одинаковое количество медальных дисциплин как для мужчин, так и для женщин. Сокращение квот говорит о шаге назад в больших усилиях, которые предпринимает IBU для развития биатлона», — говорится в сообщении союза.

Сообщается, что IBU теперь начинает работу над новой системой распределения квот. В рамках предстоящего конгресса организации, который состоится с 5 по 9 сентября в хорватском Порече, планируется провести семинар с национальными федерациями на данную тему. IBU отметил, что приветствует любые рекомендации МОК по реализации процесса сокращения квот.