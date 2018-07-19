МОК изменил программу Олимпиады-2022. Что это значит для России?

Источник: Спорт-Экспресс

БОРЬБА ЗА РАВЕНСТВО

Итак, в среду поздно вечером исполком МОК одобрил, как утверждает пресс-служба организации, «инновационную» программу белой Олимпиады-2022. Ее инновационность заключается в том, что в турнире примет участие наибольшее в истории количество женщин, тогда как общее число спортсменов будет даже снижено — оно будет меньше максимальной квоты, установленной Олимпийской хартией.

— Эти изменения отражают нашу приверженность стремлению сделать Олимпийские игры более привлекательными для молодежи и гендерно сбалансированными, — отметил спортивный директор МОК Кит Макконнелл. — Я очень доволен грядущим увеличением количества участниц, особенно в новых видах программы.

Действительно, половое равенство является важной частью так называемой «Олимпийской повестки-2020», и на протяжении последних лет МОК целенаправленно увеличивает, например, количество смешанных видов программы. В Пекине-2022 доля женщин от общего числа участников возрастет с 41 до 45,4 процента, или 1314 человек в рекордных 46 видах программы. Как видим, идеальное соотношение 50/50 еще не достигнуто, но оно все ближе.

По сообщению МОК, гендерное равенство в 2022-м наступит в конькобежном спорте (учитывая шорт-трек), скелетоне, горных лыжах, фристайле, лыжных гонках и сноуборде, что поставит их в один ряд с такими дисциплинами, как биатлон и керлинг. А в бобслее, хоккее, санном спорте и прыжках с трамплина количество женщин будет увеличено.

Особо подчеркивается, что в результате изменений общее число спортсменов, которые приедут на Игры, будет уменьшено на четыре с небольшим десятка человек и составит 2892 атлета. А для новых видов программы не потребуется сооружения новых арен или даже модификации прежних.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА

Итак, в чем же именно заключаются изменения? Прежде всего, в программу Игр введено семь новых видов программы, при этом количество видов спорта остается прежним. Добавляются два комплекта медалей у женщин, один — у мужчин и еще четыре — смешанных. Изменения коснутся следующих дисциплин:

— бобслей, где вводятся соревнования женщин-одиночек (монобоб). Кстати, международная федерация настаивала на женских четверках, но дело в пользу монобоба решила относительная дешевизна и простота по сравнению с конкурентом;.

— прыжки с трамплина, где будет проведен командный турнир в миксте;.

— сноуборд, где смешанный командный турнир вводится в борд-кроссе;.

— шорт-трек, где состоится смешанная эстафета;.

— наибольшие перемены грядут во фристайле, где добавят сразу три комплекта наград — мужской и женский турнир по биг-эйру и смешанный командный турнир в акробатике.

При этом любопытно и то, какие виды также претендовали на включение в программу Игр, но остались за бортом. Например, женское лыжное двоеборье — эта дисциплина остается единственной на зимней Олимпиаде, где представлены исключительно мужчины. Невостребованными остались все шесть предложений федерации санного спорта — женская двойка, соревнования по спринту у мужчин, женщин и в парах, а также мужской и женский натурбан.

Не сумел завоевать место на Олимпиаде телемарк — дисциплина, сочетающая в себе элементы лыжных гонок и горнолыжного спорта. Также не имели успеха предложения о введении в программу соревнований командного турнира в миксте по параллельному слалому у горнолыжников и биатлонной эстафеты сингл-микст. К нашему сожалению, МОК отказался возвращать и параллельный слалом в турнир по сноуборду — россияне в этом виде в последние годы были традиционно сильны.

Также не будет на Играх в Пекине турнира по синхронному фигурному катанию — когда на льду одновременно находится от 8 до 20 человек, как и командных соревнований в бобслее.

МИНУС 41

Но это еще не все. МОК также изменил количество квот, причем и в тех видах спорта, которые не были затронуты изменениями в программе. Итак, смотрим:

— биатлон (-20 атлетов);.

— керлинг (+4 атлета за счет увеличения команд в турнире по дабл-миксту на 2);.

— конькобежный спорт (-26 атлетов и достижение гендерного равенства);.

— санный спорт (-4 атлета, при этом еще 5 мужских квот в одиночках передаются женщинам для достижения гендерного равенства);.

— скелетон (12 мужских квот передаются женщинам для достижения гендерного равенства);.

— хоккей (+46 атлетов за счет увеличения команд в женском турнире на 2);.

— наконец, в лыжных видах спорта (лыжные гонки, горные лыжи, фристайл и сноуборд) общее количество квот будет уменьшено на 41.

Таким образом, расширение женского хоккейного турнира на две полноценных команды по 23 игрока будет компенсировано главным образом за счет биатлонистов, конькобежцев и различных лыжных дисциплин. Соответственно, будут пересмотрены и принципы отбора.

Интересно, что в биатлоне количество участников Игр последние два цикла только росло, а программа расширялась. Теперь же и сингл-микст вводить в олимпийскую программу отказались, и квоты урезали на два десятка человек. При этом тот же Макдоннелл заверил портал Inside the games, что это никак не связано с последними событиями в IBU и смещением Андерса Бессеберга с поста президента организации.

РОССИЯ, ВПЕРЕД

Наконец, какое будущее эти изменения открывают российскому спорту? Для нас, пожалуй, главные огорчения — отказ от возвращения параллельного слалома у сноубордистов, а также «красный свет» для натурбана, где российские саночники давно на ведущих ролях.

Из того же, что прошло в программу Игр, совершенно «не наши» виды — мужской и женский биг-эйр во фристайле. Эти дисциплины включены после успеха аналогичных стартов у сноубордистов в Пхенчхане. Но и на досках, и на лыжах россияне в прыжках с большого трамплина пока не слишком сильны.

Другое дело, например, смешанные соревнования по акробатике — в рамках Кубка мира за последние четыре года проведено пять стартов в этом виде программы, и представители России неизменно оказывались на пьедестале. Да и индивидуально у нас сильны и мужчины, и девушки.

Неплохие перспективы видятся у россиян и в смешанной эстафете по шорт-треку, которая уже была опробована на ряде соревнований.

— Это хорошая новость для шорт-трека, ведь эстафета — одна из наиболее зрелищных дисциплин в нашем виде спорта и на Олимпийских играх в целом, — приводит слова главы ФКСР Алексея Кравцова «Р-Спорт». — У нас традиционно сильные эстафетные команды — и мужская, и женская. Думаю, у нас будут шансы побороться за медали в этом виде на Олимпиаде.

Оптимистично выразился о новой женской дисциплине в бобслее и вновь избранный руководитель национальной федерации Александр Зубков.

— Думаю, что поставленные задачи будут исполнимы, а спортсмены в этом виде будут выступать достойно, — сказал он агентству «Р-Спорт». — Включение дополнительного вида в олимпийскую программу очень приятно для нас и для нашего вида спорта. Тем более этот вид не будет сильно затратным, в нашей федерации имеются монобобы, через которые спортсмены начинают обучение. Это хорошее подспорье в плане дополнительных олимпийских медалей.

С другой стороны, в женских двойках у нас в последнее время особых успехов нет, и неизвестно, вырастут ли новые девушки-пилоты за предстоящие четыре года. Но время попробовать еще есть.