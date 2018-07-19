Глава МОК Бах назвал Дениса Тена великим послом фигурного катания

Источник: ИТАР-ТАСС

Казахстанский фигурист Тен, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, скончался в четверг в Алма-Ате в результате ножевого ранения.

«Денис Тен был великолепным спортсменом и великим послом своего вида спорта. Он был сердечным и обаятельным человеком. Это трагедия потерять его в столь юном возрасте», — сказал Бах.

Тену 13 июня исполнилось 25 лет. Он также является двукратным призером чемпионатов мира.