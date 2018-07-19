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18:27 (мск), источник: ТАСС

Глава МОК Бах назвал Дениса Тена великим послом фигурного катания

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал Дениса Тена, который в четверг был убит в результате потасовки со злоумышленниками, великим послом фигурного катания. Его реакцию на трагическую новость ТАСС предоставила пресс-службаорганизации.

Источник: ИТАР-ТАСС

Казахстанский фигурист Тен, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, скончался в четверг в Алма-Ате в результате ножевого ранения.

«Денис Тен был великолепным спортсменом и великим послом своего вида спорта. Он был сердечным и обаятельным человеком. Это трагедия потерять его в столь юном возрасте», — сказал Бах.

Тену 13 июня исполнилось 25 лет. Он также является двукратным призером чемпионатов мира.

По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, в четверг около 15:00 (12:00 мск) Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате потасовки злоумышленники нанесли фигуристу ножевое ранение, спортсмена доставили в больницу, где позднее он скончался. Начато расследование, ведется поиск подозреваемых.

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