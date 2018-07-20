МОК готов принять Россию обратно и поддержать реформы в российском спорте

«Россия была подвержена санкциям, слова “Россия” не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит», — сказал Бах на пресс-конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне.
В декабре прошлого года исполком МОК принял решение временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) и допустил российских атлетов на Олимпийские игры в Пхенчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR), где они выступали не под национальным, а под нейтральным — олимпийским — флагом. После зимних Игр членство ОКР в МОК было автоматически восстановлено.
Бах отметил готовность Москвы «перевернуть страницу».
Они (Россия. — Прим. ред.) приняли «месседж», что нужны изменения. И эти изменения можно видеть. Новые ОКР иРУСАДА, новые люди в Минспорте. Есть изменения в менталитете. Мы поддерживаем эти инициативы, считаем их очень важными.