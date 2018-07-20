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16:25 (мск), источник: Р-Спорт

МОК готов принять Россию обратно и поддержать реформы в российском спорте

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) готов принять Россию обратно и поддержать все реформы, которые проводятся в российском спорте, заявил глава МОК Томас Бах.

Источник: AP 2018

«Россия была подвержена санкциям, слова “Россия” не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит», — сказал Бах на пресс-конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне.

В декабре прошлого года исполком МОК принял решение временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) и допустил российских атлетов на Олимпийские игры в Пхенчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR), где они выступали не под национальным, а под нейтральным — олимпийским — флагом. После зимних Игр членство ОКР в МОК было автоматически восстановлено.

Бах отметил готовность Москвы «перевернуть страницу».

Они (Россия. — Прим. ред.) приняли «месседж», что нужны изменения. И эти изменения можно видеть. Новые ОКР иРУСАДА, новые люди в Минспорте. Есть изменения в менталитете. Мы поддерживаем эти инициативы, считаем их очень важными.
Томас Бах
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