МОК готов принять Россию обратно и поддержать реформы в российском спорте

«Россия была подвержена санкциям, слова “Россия” не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит», — сказал Бах на пресс-конференции по итогам исполкома МОК в Лозанне.