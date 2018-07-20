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17:32 (мск), источник: Р-Спорт

Путин: Россия может принять летние Олимпийские игры

КАЛИНИНГРАД, 20 июл — РИА Новости. Некоторые российские города могут принять летние Олимпийские игры, но заявку Россия пока не подавала, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Решение не поменял. Но пока мы и заявку не формализовали, поэтому надо подумать, посмотреть, где, сколько это будет стоить, когда. Потом там же есть определенный график. Надо будет поговорить, но конечно мы будем организовывать у себя крупные международные соревнования. И уж точно совершенно, что мы должны будем сделать — загрузить обязательно те сооружения, которые были построены, на которые затрачены огромные деньги», — сказал Путин, отвечая на вопрос, поменялось ли что-либо с тех пор, когда он заявлял, что некоторые российские города могут принять летние Олимпийские игры.

На прошлой неделе глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, оценив проведенный в России чемпионат мира по футболу как успешный, заявил, что Россия «достойна проведения летних Олимпийских игр». По его словам, когда подавать заявку, будет решать Олимпийский комитет России и руководство страны. Такое обсуждение будет точно, но может быть, не в этом году, уточнил Дворкович.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио. Франция готовится принять летнюю Олимпиаду в 2024 году, США — в 2028 году. Международный олимпийский комитет утвердит Париж и Лос-Анджелес в качестве столиц Игр на заседании в Перу в сентябре. Впервые в современной олимпийской истории одновременно станут известны места проведения сразу двух Олимпиад. На этот раз города, которые получат право провести Олимпийские игры, будут определены не в результате голосования, а после подписания трехстороннего соглашения. В июле 2017 года МОК принял решение, что Париж и Лос-Анджелес — два единственных оставшихся в гонке кандидата на Игры-2024 — не будут участвовать в голосовании, каждый город получит по Олимпиаде.

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