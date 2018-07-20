Путин не исключает летней Олимпиады. А Бах хочет потеплений с Россией?
Как будут дальше выстраиваться отношения нашей страны и Международного олимпийского комитета (МОК)?
Как будут дальше выстраиваться отношения нашей страны и Международного олимпийского комитета (МОК)?
В Лозанне прошла
Еще одна новость относительно Токио-2020 касается плавания, которому условия диктует исключительно американский рынок. Так, в Рио-2016 бедные атлеты возвращались в номера далеко за полночь. Финалы шли до 23 часов, а потом еще были
Разумеется, не могли у Баха не спросить и об отношениях с Россией. Тем более, что совсем недавно у него были встречи с Президентом Владимиром Путиным и руководителем Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым.
Должен сказать, что там все еще присутствуют некоторые возражения. Но ситуация уже не такая, какой она была, когда мы объявили о дисквалификации Олимпийского комитета России. Тогда, как вы можете помнить, мы слышали призывы к бойкоту Игр. Думаю, сейчас ситуация успокоилась, но когда ты разговариваешь с людьми, то все еще ощущаешь некое несогласие. Со стороны России ощущается готовность «перевернуть станицу». Они приняли жесткие санкции, которые были применены МОК, и у них есть понимание, что необходимо сделать для изменений в лучшую сторону. Все знают, что случилось, теперь история с Играми в Пхенчхане в учебниках истории. Теперь мы рады вернуться назад, возобновить диалог, поддержать реформы, которые ими предпринимаются и будут предприниматься.
Странно, но многие наши СМИ восприняли эти слова восторженно. Вышли даже заголовки, мол, Бах готов вернуть Россию в состав комитета.
На самом деле, Россия была полностью восстановлена в правах вскоре после завершения Олимпийских игр в Пхенчхане. И сейчас является полноправным членом МОК. Осенью наши спортсмены будут выступать на юношеских Олимпийских играх в
А Бах, как любой опытный политик, сказал много, но вместе с тем — ничего. Он лишь констатировал, что у России были проблемы, за которые она понесла наказания, но выразил надежду, что все они позади.
Параллельно с
Времени подумать над целесообразностью проведения еще одного масштабного спортивного события — полно. Ведь столицы двух следующих летних Игр известны. В 2024 году Олимпиада пройдет в Париже, а в 2028-м — в