Путин не исключает летней Олимпиады. А Бах хочет потеплений с Россией?

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В Лозанне прошла пресс-конференция президента МОК Томаса Баха. Немецкий функционер долго рассказывал о готовности Японии к Олимпийским играм-2020. Сообщил, например, что самые дешевые билеты будут на футбол и хоккей на траве. Примерно от 18 долларов. Самый дорогой вид — легкая атлетика. Даже без Усэйна Болта. На «королеву спорта» дешевле, чем за 156 долларов не попасть. Круче только церемония открытия, чтобы побывать на которой, придется раскошелиться на 2760 долларов.

Еще одна новость относительно Токио-2020 касается плавания, которому условия диктует исключительно американский рынок. Так, в Рио-2016 бедные атлеты возвращались в номера далеко за полночь. Финалы шли до 23 часов, а потом еще были пресс-конференция, допинг-контроль и дорога в олимпийскую деревню. Зато зрителям в США следить за трансляциями было удобно. На следующих Играх по тем же самым причинам финалы будут проходить утром.

ЗАЯВЛЕНИЕ БАХА

Разумеется, не могли у Баха не спросить и об отношениях с Россией. Тем более, что совсем недавно у него были встречи с Президентом Владимиром Путиным и руководителем Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым.

Должен сказать, что там все еще присутствуют некоторые возражения. Но ситуация уже не такая, какой она была, когда мы объявили о дисквалификации Олимпийского комитета России. Тогда, как вы можете помнить, мы слышали призывы к бойкоту Игр. Думаю, сейчас ситуация успокоилась, но когда ты разговариваешь с людьми, то все еще ощущаешь некое несогласие. Со стороны России ощущается готовность «перевернуть станицу». Они приняли жесткие санкции, которые были применены МОК, и у них есть понимание, что необходимо сделать для изменений в лучшую сторону. Все знают, что случилось, теперь история с Играми в Пхенчхане в учебниках истории. Теперь мы рады вернуться назад, возобновить диалог, поддержать реформы, которые ими предпринимаются и будут предприниматься. Томас Бах

Странно, но многие наши СМИ восприняли эти слова восторженно. Вышли даже заголовки, мол, Бах готов вернуть Россию в состав комитета.

На самом деле, Россия была полностью восстановлена в правах вскоре после завершения Олимпийских игр в Пхенчхане. И сейчас является полноправным членом МОК. Осенью наши спортсмены будут выступать на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. В цветах национальной формы и под российским флагом. В том числе, кстати, легкоатлеты.

А Бах, как любой опытный политик, сказал много, но вместе с тем — ничего. Он лишь констатировал, что у России были проблемы, за которые она понесла наказания, но выразил надежду, что все они позади.

Томас БАХ | Источник: AFP 2018

НУЖНА ЛИ НАМ ЛЕТНЯЯ ОЛИМПИАДА?

Параллельно с пресс-конференцией Баха проходило совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018», в котором принимал участие Владимир Путин. Президент, помимо комментариев относительно пенсионной реформы, сделал еще одно резонансное заявление. В ходе общения с волонтерами, работавшими на футбольном чемпионате мира, Путина спросили, будет ли наша страна подавать заявку на проведение летних Олимпийских игр. «Это возможно», — ответил глава страны.