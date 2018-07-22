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10:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Талисманом Олимпиады-2020 в Токио стало «Вечное будущее» в сине-белую клетку

Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году получили имена. Об этом сообщается на сайте оргкомитета игр.

Источник: AP 2018

Для талисмана Олимпийских игр в Токио было выбрано имя «Мирайтова». Оно основано на японских словах «мирай» (будущее) и «това» (вечность). Это существо в сине-белую клетку, повторяющую узор на эмблеме токийских игр. Символом Паралимпиады-2020 станет похожее бело-розовое существо по имени «Сомэйти» — по названию популярного сорта сакуры, к тому же созвучное с английским «so mighty» (такой могучий).

Сами талисманы были представлены публике в феврале, их выбирали младшеклассники со всей Японии.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

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