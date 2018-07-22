Талисманом Олимпиады-2020 в Токио стало «Вечное будущее» в сине-белую клетку

Для талисмана Олимпийских игр в Токио было выбрано имя «Мирайтова». Оно основано на японских словах «мирай» (будущее) и «това» (вечность). Это существо в сине-белую клетку, повторяющую узор на эмблеме токийских игр. Символом Паралимпиады-2020 станет похожее бело-розовое существо по имени «Сомэйти» — по названию популярного сорта сакуры, к тому же созвучное с английским «so mighty» (такой могучий).