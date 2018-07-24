WADA зафиксировало снижение числа положительных допинг-проб в 2017 году

В 2016 году процент положительных допинг-проб от общего количества взятых образцов составил 1,6% (4822 положительных из 300 565 взятых), в прошлом году процент снизился до 1,43% (4596 из 322 050).

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В отчете отмечается, что данный прогресс достигнут во многом благодаря снижению количества допинговых случаев, связанных с мельдонием.

Согласно отчету, в 2017 году около 80% аккредитованных WADA лабораторий зафиксировали увеличение числа проанализированных проб. Также отмечается, что в отчетный период было взято больше образцов крови по сравнению с предыдущим годом — 27 759 из 322 050 (в 2016-м — 23 298). На 3% увеличилось количество проанализированных биологических паспортов спортсменов (29 130).