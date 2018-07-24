WADA зафиксировало снижение числа положительных допинг-проб в 2017 году
ТАСС, 24 июля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отметило снижение числа положительных
ТАСС, 24 июля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отметило снижение числа положительных
В 2016 году процент положительных
В отчете отмечается, что данный прогресс достигнут во многом благодаря снижению количества допинговых случаев, связанных с мельдонием.
Согласно отчету, в 2017 году около 80% аккредитованных WADA лабораторий зафиксировали увеличение числа проанализированных проб. Также отмечается, что в отчетный период было взято больше образцов крови по сравнению с предыдущим годом — 27 759 из 322 050 (в 2016-м — 23 298). На 3% увеличилось количество проанализированных биологических паспортов спортсменов (29 130).
«Отчет представляет собой всестороннее отражение результатов глобального антидопингового тестирования. Эти данные позволят организациям проанализировать их антидопинговые программы», — прокомментировал